Rafa Nadal debutó con victoria en el Abierto Mexicano de Acapulco ante Denis Kudla (6-3 y 6-2). El tenista español aseguró en rueda de prensa que entre sus objetivos no está recuperar el número uno del ranking y considera incluso que sería «un error» perseguir esa meta. Después del calvario de los últimos meses, el de Manacor está disfrutando con su regreso a la pista, una situación que afronta «día a día» y que no le puede ir mejor: son ya once las victorias consecutivas en este arranque de temporada para el balear, que se mantiene invicto.

Rafa Nadal nunca ha hecho mucho caso a los números, se ha limitado a tratar de mejorar cada día y los récords han terminado llegando solos. Después de su inicio triunfal en la temporada con la gira australiana, de donde salió campeón del torneo de Melbourne y del Open de Australia, Nadal ha reaparecido esta semana en Acapulco. Ahí ha iniciado con buen pie tras imponerse a Denis Kudla (6-3 y 6-2) para avanzar a los octavos de final en una semana en la que anda en juego el número uno con un pulso entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic y al que Nadal asegura renunciar.

Cuestionado en rueda de prensa sobre sus posibilidades de luchar por el número uno, Rafa Nadal lo tiene claro, es una batalla que no entra en sus planes. «La época de luchar por el numero 1 pasó para mí. Los problemas físicos me privaron de acabar alguna vez más de número 1. Mis objetivos son otros y no lo voy a perseguir porque sería un error perseguirlo. Hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Yo tengo que seleccionar más y no voy a hacer un calendario diferente para buscar más puntos», aseguró el español.

Nadal explicó qué le llevó finalmente a participar en Acapulco, después de que semanas atrás hubiera sembrado dudas sobre su presencia en el torneo mexicano del que ya ha sido campeón en tres ocasiones. «Estoy aquí porque me apetece y porque puedo. A mí me gusta competir, hace muchos años que juego bastante poco. Esta es la realidad. Si reduzco más el calendario, dejo de ser tenista. Nos dedicamos a jugar al tenis y jugamos donde nos gusta. En Acapulco he tenido históricamente buenas sensaciones. Mi ilusión era estar aquí si mi cuerpo se recuperaba bien de Australia», dijo.

En su debut en México, Nadal tuvo que hacer frente a la gran humedad del ambiente e incluso se vendó las muñecas para evitar que el sudor le llegara a las manos y le ocasionara problemas en el agarre de la raqueta. El de Manacor explicó sus sensaciones. «No es algo nuevo aquí. La humedad es muy exigente y yo soy un jugador que suda mucho. Es cierto que de noche las condiciones para jugar son buenas. El problema es que tenemos que ir a por la toalla y hay que saber elegir cuándo vas por el cronómetro», explicó.

Su camino se allana con varios ‘lucky losers’

Ha habido varias bajas antes del torneo – Carlos Alcaraz, Reilly Opelka y Maxime Cressy-, algunas de ellas en el camino de Nadal, lo que ha propiciado que el español se enfrente finalmente a varios ‘lucky losers’, es decir, aquellos jugadores que cayeron en la fase previa pero que gracias a la baja en el cuadro final de algunos tenistas, han logrado finalmente entrar para disputar el torneo. Era la condición de Denis Kudla y también la de su próximo rival, Sebastian Kozlov.

«Hay un ranking y luego está el nivel de juego que un jugador da en el partido. Y en eso un ranking de tenis no es matemático. Un día el 100 puede jugar como el 20. Y el 10 puede jugar al nivel del 80. Yo, como cinco, puedo jugar como número uno o como número 20. A priori, el cuadro era el peor posible y por varias circunstancias no sé si se puede hablar de suerte o no suerte. Las cosas ocurren así. Dimitrov perdió ayer y me toca Kozlov», analizó Nadal.

En octavos, el español se mide a Kozlov, quien protagonizó una anécdota con el balear. El estadounidense, de 24 años, estaba entrenando en la tarde del lunes junto a Nadal cuando recibió la noticia de que entraba finalmente en el cuadro y se mediría a Grigor Dimitrov. El americano tuvo que dejarle plantado y terminó ganando al búlgaro en tres sets, 7-6, 5-7 y 6-3. Al término del encuentro le dejó una dedicatoria al balear en la cámara. «Rafa, perdona por parar el entrenamiento de hoy», escribió.