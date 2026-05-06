«Mi mejor amigo me drogó, me hizo firmar un poder y se compró dos locales y un BMW muy caro»

La historia de Pape Cheikh ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. El futbolista ha fichado por el Promesas EDF, conjunto de Preferente riojana. Hablamos de un canterano del Celta de Vigo, que llegó a jugar con el primer equipo y que también jugó en el Olympique de Lyon, Dijon, Elche… Era un mediocentro joven, fuerte, inteligente, capaz de dominar el centro del campo pese a su juventud. Pero su carrera se truncó y los problemas extradeportivos tuvieron mucho que ver, como reconoce ahora en una entrevista.

Concretamente, ha sido en una charla en el podcast El After de Post United donde ha desvelado que «uno de mis mejores amigos de pequeño, que vivimos juntos, me drogó y me hizo firmar un papel que era un poder general mío. Y con eso se compró dos locales y un BMW M4 muy caro». Y va más allá: «Cuando me enteré fue en el mismo notario, que fui después de muchos meses por otro tema. Y me conoció y me dijo ‘tú estuviste aquí una vez’. Y le dije «no, nunca». Y me dijo «espera, voy a llamar a mi padre»». No me enteré de nada, te lo juro», explicó el ex del Olympique de Lyon y del Celta.

El futbolista senegalés, que tiene todavía 28 años, relata que el padre le dijo «¿sabes que has firmado un poder general? Mi hijo te preguntó 10 veces antes si querías firmarlo y tú solo decías firma y calla que estoy cansado, quiero ir a dormir». Un Pape Cheikh que aclara que decidió no denunciar a su antiguo amigo: «No le denuncié por sus padres, porque me han dado de comer y pasé muchas navidades en su casa y no quería meterlo en la cárcel. Llegamos a un acuerdo que él pagaba todos los meses al banco, pero yo ya había perdido mucho dinero».

La historia de Pape Cheikh

«Fue una locura, no lo puedes entender. Tienes que vivirlo, porque te pega una hostia aquí en la cabeza que dices «es que no puede ser, ¿Qué hago ahora?» No podía seguir jugando al fútbol con eso. Tenía que venir a limpiar todo y empezar de cero», cuanta cuando en el año 2022 dejó el Aris de Salónica para fichar por el Elche.

«En Grecia en el vestuario nos sacaron pistolas. Era el derbi, que teníamos que ganar sí o sí en la segunda parte. Entraron los ultras y nos dijeron ‘si no ganáis, cuando os veamos en la calle o en un restaurante, os reventamos’. Se levantaban la camiseta y veías ahí la pistola y decían ‘hoy hay que ganar’», cuenta también en la entrevista.