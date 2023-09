GP de San Marino de MotoGP Márquez deja en el aire su continuidad en Honda: «Ya no valen los PDF»

Por primera vez en lo que va de temporada, Marc Márquez ha hablado claro sobre su futuro. El ocho veces campeón del mundo ha dejado en el aire su continuidad en Honda. «Ya no valen los PDF», aseguró. Cuando Jorge Lorenzo le preguntó al de Cervera si podía confirmar al 100% que iba a correr con la fábrica japonesa el año que viene, éste se remitió a las palabras de Alberto Puig y dejó muy claro que «tienen que haber hechos para seguir en Honda».

«Ya no valen las palabras», comentó el piloto del Repsol Honda en declaraciones a DAZN tras el GP de San Marino de MotoGP donde terminó séptimo. Al igual que en la sprint, Márquez lo dio todo para poder finalizar en esa magnífica posición. «Es extraño decirlo porque he acabado séptimo, pero creo que he hecho la carrera perfecta», dijo.

Balance de la carrera

«Me he desfondado totalmente. Aparte de eso, también íbamos con esa elección del neumático blando, que era la correcta porque podíamos hacer tres cuartos de carrera muy bien. Pero el último cuarto, vas con el blando y tienes un poco menos. Me he encontrado cómodo. Es extraño decirlo porque he acabado séptimo, pero creo que he hecho la carrera perfecta. Me he sentido rápido, cómodo… Es verdad que he usado más energía para coger a Viñales porque me quería coger a él y no soltarlo. Pero cuando he llegado a él iba por encima de mis límites y ahí me he retrasado un poco, he empezado a coger otro ritmo porque sino no habría acabado la carrera ya que tenía demasiados sustos. Las últimas cuatro vueltas me he defendido como he podido de ese grupo que venía grande detrás, y hemos podido coger esta séptima posición que no es buena pero tampoco es mala».

¿Va a correr con Honda el año que viene?

«Mañana lunes tenemos un test muy importante donde tenemos que probar la moto nueva, donde tenemos que seguir mejorando. A partir de allí, ya lo dijo Alberto, ya no valen las palabras, sólo valen los hechos. Tienen que haber hechos para seguir en Honda».

¿Qué hechos necesita ver en el test?

«Hechos. No sólo en el test. Faltan hechos. Ya no valen los PDF y el «se hará, se hará, se hará», no, se tiene que hacer.… Un piloto puede prometer mucho pero si no salen los resultados… fuera. Al final, en un proyecto, el piloto también exige hechos».

¿Cuál es el límite?

«No. Eso se va viendo».