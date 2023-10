Marc Márquez, frustrado tras una nueva caída: «Una más, pero ya se acaba»

Marc Márquez terminó bastante frustrado el GP de Indonesia de MotoGP tras sufrir una nueva caída, la número 22 de esta temporada, y se marcha de Mandalika con dos ceros después de no poder mantener en pie la Honda ni en la sprint ni en la carrera del domingo. «Una más, veintitantas este año. Bueno, ya se acaba. Cinco carreras», dijo el piloto de Cervera después de un gran premio para olvidar.

🗣️ "Una más… veintitantas este año. Bueno, ya se acaba. Cinco carreras"@marcmarquez93 pide disculpas por su caída al micro de @izaskunruiz en DAZN y reconoce que buscará reducir riesgos para acabar carreras#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qmDZDv3ojg — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

Al ser preguntado si se le estaba haciendo largo este final del Mundial tras anunciar su marcha de Honda, Marc Márquez dijo: «Largo, no, pero hoy pedir disculpas al equipo, sobre todo. Este fin de semana hemos ido de más a menos. Normalmente, vamos de menos a más». Desde la India parecía que habían dado un salto adelante y eso volvió a despertar el hambre del ocho veces campeón del mundo. El ilerdense ha arriesgado más en este gran premio y le ha provocado sendas caídas en la sprint y en la carrera.

Márquez aseguró que le toca volver a cambiar el chip y regresar a la mentalidad anterior para poder acabar carreras: «Toca ahora volver un pasito para atrás. Estas carreras, desde India, parecía que estábamos más adelante, te vas animando, te ves un poquito más con los primeros y esto te hace arriesgar un poquito más. Ahora toca volver a la mentalidad de Silverstone, Montmeló, un pasito para atrás y continuar acabando carreras».

El piloto del Repsol Honda reconoció en declaraciones a DAZN que estaba muy frustrado, más que otras veces, «porque iba muy calmado. Después de la carrera al sprint, hoy iba súper calmado, iba muy mentalizado. Al principio, me ha costado mucho poner temperatura al neumático. Me han ido pasando, pero sin estresarme. Sin verlas venir, sin previo aviso, la he perdido de delante y me he caído. Es peor caerse intentando no caerse que caerse empujando. Ayer me caí, lo entendí, estaba empujando, era la primera vuelta, pero hoy iba súper calmado. Mi intención era acabar la carrera y ya, pero parece que no ha podido ser, así que un pasito para atrás y a acabar carreras».

¡CAÍDA de @marcmarquez93! El '93' se va al suelo por 22ª vez esta temporada 😰 Estaba peleando por el top 10#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/4GP2wacFUz — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

Marc Márquez, pensativo tras la caída

Tras la caída, Marc Márquez se quedó pensativo en el vial apoyado en el muro «intentando entender el fallo» que cometió para irse al suelo porque no lograba comprenderlo. El 93 repasó después la telemetría junto a su equipo de mecánicos donde vieron que había «hecho lo mismo que la vuelta anterior, pero me he caído». No obstante, el ilerdense reconoció que fue un error suyo y pidió disculpas al equipo y aseguró que en estas cinco carreras que quedan se va a centrar en hacerlo «lo mejor que pueda».

«Estaba intentando entender el fallo que he cometido, porque dentro de la moto pensaba: ‘No he hecho nada especial’. Simplemente estaba siguiendo todo lo que sentía con la moto, pero, efectivamente, cuando hemos comparado con la telemetría, esa que no miente, he hecho lo mismo que la vuelta anterior, pero me he caído. Ha sido un error mío, así que una vez más pedir disculpas al equipo. Intentaré hacer estas últimas cinco carreras lo mejor que pueda. Nos quedan dos o tres circuitos que quizá son mejor que los otros; nos quedan dos que sufriremos mucho. A ver si podemos salvar la situación», concluyó.