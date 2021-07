La frase es más real que contundente. Leo Messi ya no es jugador del Barcelona después de que la pasada madrugada expirara su contrato con el conjunto culé. A partir de ahora el argentino ya es libre para negociar con cualquier club mientras en Joan Laporta sigue buscando fórmulas para poder afrontar la operación desde el punto de vista económico. Mientras tanto, el ’10’ ya no aparece en la página oficial de la Liga Santander como jugador del Barcelona.

Y es que hay caso Messi en el Barcelona. Hace unas semanas parecía que su renovación con el conjunto culé estaba más que encarrilada pero llegados al día 1 de julio no hay buenas nuevas en el conjunto culé. La precaria situación económica del Barcelona no hace que pueda permitirse pagar 75 millones limpios al año al jugador y Joan Laporta sigue buscando a toda prisa la forma de poder afrontar la operación prolongando los años del contrato. Pero de momento no hay fumata blanca.

Llegados al jueves 1 de julio de 2021, lo cierto es que Leo Messi ya no es jugador del Barcelona. Por ello la Liga ha decidido borrarlo de su página web en la que aparece la plantilla del conjunto culé. Un hecho significativo teniendo en cuenta lo que significa la imagen de Messi tanto para el Barcelona como para la competición dirigida por Javier Tebas que ha ido perdido caché con el paso de los años.

Sigue en la web del Barcelona

El hecho curioso es que a pesar de que la Liga lo ha borrado de su perfil oficial, Leo Messi sigue estando presente en la web oficial del Barcelona. El conjunto culé, a pesar de que el futbolista ya no pertenece a su plantilla, sigue perteneciendo a la entidad catalana que sigue empeñado en renovarlo pese a que sea hipotecarse de cara al futuro. Laporta sigue buscando la fórmula para retener al futbolista con una masa salarial ajustada y sin margen con el fair play financiero.