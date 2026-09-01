Landaluce se apaga en el US Open: no aprovecha su oportunidad y cae ante Fearnley

Landaluce lo tenía para ganar y acabó perdiendo. De ir 5-2 arriba en el cuarto set, a recibir un parcial de juegos de 10-1 en contra que le envía a la lona. Se despide el madrileño en dos actos, pues el partido concluido este domingo se comenzó a disputar el sábado. Lo aplazó la lluvia bajo la que se derritió el español (4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3) ante el lucky loser Fearnley. Sigue Landaluce con la cruz en el US Open, el curso pasado no pasó la fase previa y ahora cae en primera ronda.

Por su parte, hubo pleno de españolas en el cuadro femenino. Cristina Bucsa se impuso en su debut a Sara Bejlek en un encuentro que se marchó a los tres sets. Tras adjudicarse la española la primera manga 7-5, la checa respondió con un 6-4, pero en el tercer y definitivo parcial Bucs fue muy superior (6-1). También consiguió su pase a la segunda ronda la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva, que ganó por la vía rápida a la japonesa Aoi Ito (6-2, 6-4).