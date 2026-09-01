Tenis: US Open 2026

Landaluce se apaga en el US Open: no aprovecha su oportunidad y cae ante Fearnley

Llegó a situarse dos sets y 5-2 arriba en el definitivo

El inglés le endosó un 10-1 que dilapidó sus opciones

El partido se disputó en dos días por la lluvia

Landaluce US Open
Landaluce durante su partido en el US Open. (Getty)

Landaluce lo tenía para ganar y acabó perdiendo. De ir 5-2 arriba en el cuarto set, a recibir un parcial de juegos de 10-1 en contra que le envía a la lona. Se despide el madrileño en dos actos, pues el partido concluido este domingo se comenzó a disputar el sábado. Lo aplazó la lluvia bajo la que se derritió el español (4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3) ante el lucky loser Fearnley. Sigue Landaluce con la cruz en el US Open, el curso pasado no pasó la fase previa y ahora cae en primera ronda.

Por su parte, hubo pleno de españolas en el cuadro femenino. Cristina Bucsa se impuso en su debut a Sara Bejlek en un encuentro que se marchó a los tres sets. Tras adjudicarse la española la primera manga 7-5, la checa respondió con un 6-4, pero en el tercer y definitivo parcial Bucs fue muy superior (6-1). También consiguió su pase a la segunda ronda la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva, que ganó por la vía rápida a la japonesa Aoi Ito (6-2, 6-4).

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