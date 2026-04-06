Lamine Yamal se vuelve loco contra un árbitro: «¡Tírale la botella, hermano!»

La séptima jornada de la Kings League dejó imágenes divertidas en clave blaugrana. El Cupra Arena tuvo este domingo fiesta y uno de los partidos con más morbo entre dos de los presidentes más carismáticos de la temporada, con Lamine Yamal al frente de ‘La Capital’ y de Ibai Llanos con ‘Porcinos’. El culé, que venía de jugar ante el Atlético de Madrid, ejerció como presidente activo en un partido que terminó con una remontada épica y que dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, sobre todo con la frase de Lamine Yamal contra el árbitro al grito de «¡tírale la botella, hermano!».

Lamine Yamal acudía a la Kings League para liderar desde el palco –y desde el césped– a su equipo, ‘La Capital’, ante uno de los siempre favoritos para campeonar, ‘Porcinos’ de Ibai Llanos. No estuvo solo el jugador del Barça, que fue acompañado por otros jugadores del Barcelona como Fermín López y Joao Cancelo. El trío de futbolistas culés estuvo tanto en el palco como posteriormente a pie de campo, convirtiendo su presencia en uno de los atractivos principales de la jornada. Los tres llegaban con el ánimo por las nubes tras la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid por 1-2 en la Liga, y la tarde en la Kings League prometía ser una continuación festiva de un fin de semana cargado de éxitos.

Pero el encuentro entre ‘La Capital’ y ‘Porcinos’ no resultó precisamente tranquilo, estuvo cargado de acción y polémica. El equipo de Lamine Yamal se encontró con un marcador adverso durante buena parte del choque antes de protagonizar una de las remontadas más comentadas de la temporada en la competición fundada por Gerard Piqué.

LAMINE LO HA VUELTO A HACER.#KLResult pic.twitter.com/JXgD3b0dhT — Kings League Spain (@KingsLeague) April 5, 2026

‘La Capital’ iba perdiendo 3-5 cuando Lamine Yamal bajó al terreno de juego para lanzar la pena máxima que corresponde a los presidentes. Con la calma que le caracteriza, el delantero culé no se dejó llevar por la presión y batió con un lanzamiento preciso al guardameta Tomeu Nadal, recortando distancias hasta el 4-5 en aquel momento. El gol desató la euforia en las gradas del Cupra Arena, que lucía en buena parte los colores del Barcelona.

Ese tanto resultó ser el punto de arranque de una reacción de ‘La Capital’. Los jugadores del equipo de Lamine, con el empuje que supone contar con figuras de ese calibre en la banda, lograron igualar el marcador en un 7-7 que obligó a seguir peleando hasta el último segundo. Finalmente, fue Sergi Vives quien anotó el tanto definitivo para cerrar la victoria por 8-7 para ‘La Capital’, que desató la celebración de todo el equipo, incluyendo a los tres futbolistas del Barça que bajaron al césped para compartir el momento con los jugadores.

Fue en uno de los momentos más tensos del partido, tras un gol de ‘La Capital’ que celebraban de manera muy efusiva Lamine, Fermín y Cancelo, cuando las cámaras se dirigieron de pleno a su palco. La celebración y alegría duró apenas unos segundos, ya que el árbitro anuló el tanto, lo que provocó reacciones inmediatas de los tres futbolistas azulgranas, entre ellos un agitado Lamine Yamal.

-> Para el shootout

-> Se vuelven locos

-> Cancelo avisa: algo está pasando

-> Nervios

-> Cancelo: «Árbitro, espabila»

-> Indignación CINE 🚬 pic.twitter.com/uqtiSwuUVJ — Kings League Spain (@KingsLeague) April 5, 2026

Joao Cancelo fue el primero en reaccionar con un «¡árbitro, espabila, árbitro!» mientras Fermín López, visiblemente sorprendido, preguntaba alterado «¡¿qué ha pitado, qué ha pitado?!». Lamine, por su parte, optó por el humor para aliviar la frustración del momento y, dirigiéndose a uno de sus amigos presentes en el palco, soltó la frase que más repercusión tuvo en redes sociales: «¡tírale una botella al árbitro, hermano!». Un comentario pronunciado en tono claramente jocoso que, no obstante, no tardó en convertirse en el clip más compartido de la jornada.