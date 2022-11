Izan Guevara: «Me sorprendió mucho que Sainz me felicitara, no me lo esperaba»

Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, atendió a OKDIARIO antes del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP, la última prueba del año. El mallorquín habló sobre la consecución del título e hizo balance de la temporada. El piloto de Aspar Team reconoce que empezó a creer que el Mundial era posible a partir del parón de verano. Además, desvela los consejos que le dio Marc Márquez antes de Australia y sobre la felicitación de Carlos Sainz, la cual no se esperaba «para nada».

Pregunta.- ¡Enhorabuena! Ser campeón del mundo son palabras mayores, ¿lo ha asimilado ya?

R.- Bueno, sí, ya está casi asimilado porque llegué a Mallorca y estuve con mi gente. La verdad es que tenía ganas ya de llegar a Mallorca, quería celebrarlo con mi familia y mis amigos. Así que ya, más o menos, está asimilado el título.

P.- La celebración en Phillip Island, la que se puede contar, estuvo a la altura de un campeón, ¿qué pensó al ver a tu doble? ¿Sabía quién era o le costó reconocerlo al principio?

R.- No sabía nada de la celebración. Sabía que iba a haber alguien, pero no sabía quién iba a ser, ni cómo iba a estar, ni cómo iba a ir vestido. Sabía que alguien me estaba esperando. Pero cuando la escuché hablar, sabía que era él (Nico Terol). Estoy muy contento de que me diese el casco de campeón.

P.- Cerró el campeonato a lo campeón, es imposible hacerlo mejor…

R.- Es imposible hacerlo mejor. Lo ganamos, ganando. Así que por esa parte, super contento. Al fin y al cabo, mola más ganar el campeonato ganando. Creo que esta temporada llevamos un total de cinco o seis victorias, no lo sé bien, pero ha sido un año muy bonito. Fue un inicio muy complicado, pero después vinieron las victorias, los podios y todo vino encaminado para ganar el título.

P.- Recibiría muchas felicitaciones tras lograr el título, ¿cuál es la que más le gustó o la que menos se esperaba?

R.- Bueno, hubo una que me sorprendió que no me la esperaba, que era el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Carlos Sainz. Me felicitó y no me lo esperaba para nada.

P.- En Australia se le vio muy nervioso en la rueda de prensa previa, pero en cuanto se subió a la moto el domingo se le pasaron todos los nervios, o eso parecía al verle pilotar…

R.- Cuando me subo a la moto pongo la mente en blanco totalmente. Lo único que voy pensando de curva en curva. Salgo de una, estoy pensando en la otra y no me da tiempo ni a pensar en lo que me estoy jugando. Pero sí, sí que es verdad que el jueves fue el día, y yo lo digo porque fue el día donde más nervioso estuve, pero que después iban pasando los días y no estaba. Recuerdo estar nervioso el domingo, por ejemplo, los diez minutos de la parrilla de salida se me hicieron súper rápido. Fue quitarme el casco, volverlo a poner y así empecé la carrera. Fue muy rápido todo.

P.- Siendo segundo ya era campeón pero fue a por más y lo cerró a lo grande, como buen campeón…

R.- Pues mira, en ese momento, pensaba que tenía que quedar delante de Sergio para ganar. Pensé que si él quedaba primero y yo segundo no ganaba el Mundial. Por eso fui a ganar.

P.- Al final del año pasado ya se le veía como candidato al título, ¿cuándo te diste cuenta de que podías pelear por el Mundial?

R.- Me di cuenta cuando me fui al verano a tan solo tres puntos de Sergio García, mi compañero de equipo. Y ahí, después de todo los podiums consecutivos que habíamos hecho, yo sabía que si volvía igual de fuerte, se podía conseguir. Sí que es verdad que la vuelta me costó un poco porque en Silverstone nos tiraron y en Australia no fue un finde del todo bueno, En Misano podemos conseguir por primera vez liderar un Mundial. Y después vinieron dos carreras seguidas de Aragón y Japón. Conseguimos dos victorias consecutivas y ahí ya se puso punta de lanza para conseguir el título en Australia tras haber conseguido la primera bola de partido en Tailandia.

P.- ¿Cuando arrancó la temporada cuál era su objetivo? ¿El Mundial era una opción realista o lo veía más como un sueño?

R.- Bueno, después de los tests de Portimao me notaba fuerte y sabía que se podía llegar a pelear por el Mundial. Yo me notaba fuerte, pero claramente había pilotos con mucha más experiencia que yo como Foggia, Sergio, Sasaki, Masiá… Ya era su cuarto año en la categoría, el mío era tan sólo el segundo y a lo mejor pude pecar un poco de no tener tanta experiencia como ellos.

P.- El adelantamiento por fuera a Öncu y Sergio en Jerez en la última curva fue uno de los momentos de la temporada… ¿Cuál ha sido para usted el momento de la temporada?

R.- Fue un momento muy guapo. Ese adelantamiento dio mucho que hablar y ganar una carrera así, en la curva Lorenzo, haciendo por fuera como hizo él. Es un adelantamiento histórico, no tan histórico porque si se llega a hacer en MotoGP se hubiese visto mucho más, pero al fin y al cabo para la categoría de Moto3 está bastante bien.

P.- ¿Cómo ha sido su relación con Sergio? ¿El hecho de haber sido rivales por el título ha afectado?

R.- Por mi parte, ha sido buena. En ningún momento me he sentido incómodo con él. La relación ha sido buena. Si que es cierto que pista cada uno va a su rollo, a intentar ganar, pero fuera la amistad ha sido buena.

P.- ¿Le dio algún consejo Márquez antes de Australia? Debió ser un lujo compartir momentos con su ídolo…

R.- Bueno, al final, el consejo que te dice cualquier piloto es que disfrutes y que sigas tu instinto. Si lo puedes hacer, lo haces, sino te esperas a la siguiente carrera. La clave es disfrutar y si disfrutas, se hace.

P.- Tiene cosas de Márquez, ¿se fija mucho en él para mejorar?

R.- Bueno, no es que quiera ser como Marc sino que mi ídolo es Marc. Yo me fijo en todos. Al fin y al cabo, he de fijarme en todos y sacar conclusiones de todos los pilotos.

P.- Ahora se viene el Gran Premio de casa del equipo, una carrera para disfrutar tras haber hecho los deberes… ¿cómo la afronta?

R.- Lo afronto tranquilo. Es una carrera a disfrutar. Será la última carrera en la categoría de Moto3, así que intentaremos despedirnos bien de ella. Al fin y al cabo, quemamos una etapa aquí. Última carrera, vamos a intentar conseguir los objetivos que me marcaron, que es intentar conseguir la victoria cuatro de cuatro en España e intentar superar los 300 puntos. Así que voy a ir a por ese objetivo y si lo cumplimos super bien.

P.- El año que viene da el salto a Moto2 de la mano de Aspar. Por lo que sé, ofertas no te han faltado pero tu te has mantenido fiel al equipo…

R.- Sí, sí. Yo me mantengo fiel. Al fin y al cabo, ellos confiaron en mí para el Junior de Moto3 y ¿si yo me siento cómodo ahí, para qué tengo que cambiar? Al fin y al cabo Jorge me da la oportunidad de poder seguir con mis mecánicos que tengo en Moto3, poderlos subir a Moto2 conmigo y la verdad que estoy súper contento por ello. Vamos a afrontar el año de rookie al fin y al cabo. Intentaré ir a por el rookie del año, aprender lo máximo, intentar hacer buenas carreras para preparar el segundo año, para intentar ir a por el título si es posible.

P.- Imagino que los cantos de sirena habrán venido también desde MotoGP…

R.- Sí, bueno, de MotoGP ha caído alguna, pero ahora mismo estoy centrado en Moto2. Ya llegará el día que tengamos que dar el salto a MotoGP, pero por el momento concentrado en Moto2 y ya está.

P.- No me puedo ir tranquilo si no me cuentas por qué llorabas de pequeño cuando tus padres te llevaban a la escuela de fútbol…

R.- No lo sé. Yo no era ni consciente de ahí. No recuerdo nada de esa época. Por lo que me ha dicho mis padres, me llevaron a un campo de fútbol y me quedaba en la pared llorando. Solo pedí una moto y al final por pesado, pues al final me acabaron regalando por reyes y ahí empezó todo con tres años.

P.- ¿Ya se ha hecho más futbolero?

R.- Bueno, me gusta jugarlo, pero sin más. No me dedicaría profesionalmente. Me gusta más el baloncesto.

P.- Por último, en Moto2, otro mallorquín, Augusto Fernández, está luchando por el título. ¿Ha podido hablar con él? ¿Le ha dado algún consejo?

R.- Bueno, yo soy campeón de Moto3 pero él está en Moto2 que es una categoría superior a la mía. Al fin y al cabo tiene que hacer lo que lo que me han dicho a mí, seguir su instinto, disfrutar en cima de la moto y si disfrutas sale. Al fin y al cabo tiene que verse él, ver su confianza hasta dónde llega. No tiene que forzar más de la cuenta. Es la última carrera tiene que controlar a Ogura y si lo controla, pues puede llevárselo a casa.

P.- ¿Cree que Augusto debería ir a controlar a Ogura o hacer su carrera?

R.- Normalmente aquí a Ogura le suele costar, pero está haciendo un año muy bueno. Está consiguiendo muy buenas posiciones, igual que Augusto. Por mi parte, esperemos que lo gane Augusto y que se lleve a Mallorca otro título, que eso sería histórico para Mallorca.