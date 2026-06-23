Innovadora campaña de abonados del San Roque de Lepe: un futbolista podrá ir ¡a tu cumpleaños o a tu comunión!
Solo para los abonados que paguen el 'Palco Oro'
Deberán pagar al año 290 euros por dicho abono
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El San Roque de Lepe, equipo de Tercera RFEF, ha lanzado su campaña de abonados para la próxima temporada y uno de ellos se ha hecho viral en redes sociales. Bajo el lema «Es hora de mirar hacia arriba», el club andaluz ha puesto a disposición de los aficionados la posibilidad de poder celebrar un evento familiar con la presencia de un futbolista del equipo. Una iniciativa que no ha pasado para nada inadvertida.
Se trata del abono más caro que ha ofrecido el San Roque. Aunque maneja precios económicos, como 115 euros por el abono sencillo para adultos o el pack familiar por 185 euros. Sin embargo, el ‘Palco Oro’ que tiene la oferta tiene un precio de nada más y nada menos que 290 euros. Este incluye un asiento en el palco para ver todos los partidos con trofeos y posibles play offs, picoteo en los descansos, 15% en la ropa oficial del club y, lo más llamativo, la asistencia de un jugador a un evento familiar como cumpleaños, comuniones y demás.
También con la compra de dicho abono regalan la camiseta del primer equipo gratis. Un pack completo que ha generado sorpresa en la ciudad al tratarse de una iniciativa impulsada por la directiva para ser un reclamo comercial que haga el número de abonados crezca con la misión de ascender la próxima temporada.
𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟳
💫 ¡𝑬𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒓 𝑯𝑨𝑪𝑰𝑨 𝑨𝑹𝑹𝑰𝑩𝑨!
Hemos dado los motivos, solo falta que ahora tú des el paso. ¡Juntos lo conseguiremos!
𝗛𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶́𝗮
Martes y Jueves de 18:30-20:30… pic.twitter.com/Qw5BNpaYrG
— CD San Roque de Lepe (@SanRoqueLepe) June 22, 2026
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