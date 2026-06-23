Innovadora campaña de abonados del San Roque de Lepe: un futbolista podrá ir ¡a tu cumpleaños o a tu comunión!

El San Roque de Lepe, equipo de Tercera RFEF, ha lanzado su campaña de abonados para la próxima temporada y uno de ellos se ha hecho viral en redes sociales. Bajo el lema «Es hora de mirar hacia arriba», el club andaluz ha puesto a disposición de los aficionados la posibilidad de poder celebrar un evento familiar con la presencia de un futbolista del equipo. Una iniciativa que no ha pasado para nada inadvertida.

Se trata del abono más caro que ha ofrecido el San Roque. Aunque maneja precios económicos, como 115 euros por el abono sencillo para adultos o el pack familiar por 185 euros. Sin embargo, el ‘Palco Oro’ que tiene la oferta tiene un precio de nada más y nada menos que 290 euros. Este incluye un asiento en el palco para ver todos los partidos con trofeos y posibles play offs, picoteo en los descansos, 15% en la ropa oficial del club y, lo más llamativo, la asistencia de un jugador a un evento familiar como cumpleaños, comuniones y demás.

También con la compra de dicho abono regalan la camiseta del primer equipo gratis. Un pack completo que ha generado sorpresa en la ciudad al tratarse de una iniciativa impulsada por la directiva para ser un reclamo comercial que haga el número de abonados crezca con la misión de ascender la próxima temporada.