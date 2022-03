Iñaki Urdangarín quiere utilizar el deporte para reinventarse después de su paso por la cárcel. El todavía marino de la Infanta Cristina de Borbón, pese a su separación y comienzo de relación con otra mujer, concedió su primera entrevista en años y habló, entre otras cosas, de las prácticas que realiza en el Fútbol Club Barcelona. «He cumplido una pena que considero que ha sido más que suficiente y quiero una oportunidad para volver a empezar y reinventarme», explicó.

«El título no está aún, está pendiente de las prácticas. El titulo nacional era un tema más nostálgico para mí y debería habérmelo sacado antes. Se dieron las circunstancias para hacerlo mientras estuve en privación de libertad y lo finalicé cuando llegué a Vitoria. Entonces solicité al club la posibilidad de poder hacer las prácticas y finalizar la titulación», contaba Urdangarín.

«Hablé con el club, por supuesto pregunté al presidente la posibilidad a través de Enric Masip y, cómo siempre, con Laporta he tenido siempre una excelente relación. Bueno, de hecho conmigo y con cualquier leyenda del club o jugador que necesite algo. Siempre ha sido una persona muy generosa», relató, mostrando su agradecimiento.

Algo mosqueado en la continuación de la entrevista con El Partidazo de la Cadena Cope debido a que no siempre se habló de deporte. El imputado y encarcelado por el Caso Noos, aseguró que no tiene problema en aparecer en un programa deportivo y habló de su futuro. «Uno de mis objetivos es volver al deporte. El balonmano ha sido mi segunda familia y todo lo que he podido formarme querría destinarlo al deporte. Si no es al deporte, podría estar vinculado a la gestión de una empresa».

«Volver a pisar el Palau, que llevaba mucho sin hacerlo, y encontrarme con un hijo que está en tu situación en aquella época… Es muy emocionante. Su etapa de formación no ha sido fácil, ha tenido que trabajar muy duro y estábamos en países donde no había mucho balonmano. Su aprendizaje está siendo buenísimo. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Pablo tiene un carácter tranquilo, es educado y su carácter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda», contaba sobre su hijo Pablo Urdangarín, actualmente en las filas del Barça.

Actualmente en libertad condicional, era el propio Urdangarín el que explicaba a los micrófonos su estado actual. «Las condiciones de mi libertad las impone la jueza de vigilancia penitenciaria de Bilbao. Tengo que informar de mis movimientos y obrar correctamente». «Yo hago una vida normal en Vitoria, aunque tampoco me expongo mucho. La gente ya nos conoce aquí», completaba sobre su situación actual.

Cerrado a hablar de todo lo que no fuera deporte, Iñaki se abstuvo a la hora de explicar los motivos por los que no compartió celda con otro preso. «Prefiero que eso sea una etapa que se haya quedado atrás. En un programa deportivo no me gustaría contar algo del pasado. Es una etapa que he cerrado con un comportamiento muy bueno, por eso tengo la libertad condicional, y prefiero mirar hacia delante».

«Es muy duro por las condiciones en las que entré y por las circunstancias que viví en soledad», especificó, sobre su estancia en prisión, donde los libros tomaron una importancia especial, igual que el deporte. «La lectura y el deporte me mantuvieron en una buena rutina de vida. Tenía un polideportivo con máquinas para hacer cardio y algunas pesas y colchonetas. Tenía dos horas cada día».