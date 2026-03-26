Honda se confiesa antes de que Alonso llegue a Japón: «No podemos mejorar el motor»

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, y Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, han dado explicaciones ante los medios de comunicación antes de que comience el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Los responsables de la evolución del AMR26 se han sincerado antes de la llegada de Fernando Alonso al circuito de Suzuka, prevista para las próximas horas, después de haber sido padre. Y por lo visto desde la firma nipona no tienen buenas noticias con respecto a los avances del motor.

Fernando Alonso llegará en las próximas horas a Japón después de ausentarse por «motivos personales» durante el primer día de comparecencia ante los medios de comunicación y también de los primeros libres que se celebrarán entre la madrugada del jueves al viernes. El piloto asturiano fue padre el miércoles de su primer hijo fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez, y por ello ha tenido un ‘permiso’ por paternidad.

Mientras Fernando Alonso llega a Japón, los responsables de Honda y Aston Martin comparecieron ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre los nefastos resultados que está teniendo la unión entre ambas marcas. En lo que se atisbaba como un año de éxitos, se está traduciendo en dos carreras que han sido una tortura para Fernando Alonso y Lance Stroll, que han mostrado a los cuatro vientos su descontento con las prestaciones del coche. «La mayor mierda que he conducido», en boca del hijo del jefe de Aston Martin.

Honda hace los deberes con Alonso

Así que Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, y Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, han comparecido ante los medios de comunicación en el día previo a que se inicie el Gran Premio de Japón con las primeras libres.

«Cómo decirlo… No podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka», se sinceró el responsable de las evoluciones del motor Honda en rueda de prensa.

«De nuevo, no puedo dar ninguna cifra concreta, pero tenemos confianza», dijo sobre la evolución de las baterías, que han sido el gran quebradero de cabeza de Aston Martin en Australia y China. «Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera», afirmó el ingeniero japonés en declaraciones que recoge Marca.

Shintaro Orihara ya avisó en la previa al GP de Japón que este volverá a ser un fin de semana difícil para Fernando Alonso. «Suzuka será un circuito difícil para la regeneración de energía, así que hemos utilizado el aprendizaje en Australia y China para preparar mejor el GP de Japón», informó.

Por su parte, desde Aston Martin, se siguen fijando como objetivo terminar la carrera después de los cuatro abandonos sufridos por sus dos pilotos en las dos primeras carreras de la temporada. «El objetivo sigue siendo terminar la carrera con los dos coches porque si no, no tenemos posibilidad de sumar. Dimos un pequeño paso en esa dirección en China», dijo Mike Krack en declaraciones que recoge el mismo medio.