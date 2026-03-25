Así será la baja de paternidad de Alonso tras ser padre de su primer hijo

Fernando Alonso ha sido padre de su primer hijo este miércoles 25 de marzo. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 y su pareja, Melissa Jiménez, han dado la bienvenida a un niño fruto de una relación que la pareja ha llevado con discreción desde 2023. Este es el motivo por el que el asturiano causará baja en los primeros libres del Gran Premio de Japón que se celebra este fin de semana en el circuito de Suzuka. Ya está confirmado que el asturiano se subirá al AMR26 durante el resto del fin de semana.

El pasado lunes se confirmó que Fernando Alonso no estaría en los primeros libres del Gran Premio de Japón que se celebrarán en la madrugada del 26 al 27 de marzo y ya sabemos el motivo. Aston Martin vendió la puesta en escena de Jack Crawford como una gran oportunidad brindada a la joya de la escudería británica, pero el origen de esta sustitución tenía que ver con la paternidad de Fernando Alonso. Y es que el bicampeón ha sido padre este miércoles a los 44 años, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.

«Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes», aseguró Aston Martin en un comunicado publicado a primera hora de este miércoles en las redes sociales tras confirmarse las buenas noticias en la familia Alonso Jiménez.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix. All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

La baja de Alonso tras tener su primer hijo

Fernando Alonso, por motivos profesionales, no podrá cogerse las seis semanas obligatorias y disfrutar de las 10 semanas voluntarias que ofrece la Administración, pero de primeras sí que se ha tomado el primer día de entrenamientos libres correspondientes al Gran Premio de Japón. Aston Martin ya ha confirmado que el asturiano, si no hay problema de última hora, llegará a Suzuka el próximo viernes para afrontar una clasificación y carrera que se presenta como otra tortura para el piloto por los problemas con las vibraciones de la unidad de potencia que está teniendo Honda.

De hecho, Shintaro Orihara, jefe de proyecto de Honda en la Fórmula 1, ya ha pronosticado que el fin de semana será difícil para Fernando Alonso. «Suzuka será un circuito difícil para la regeneración de energía, así que hemos utilizado el aprendizaje en Australia y China para preparar mejor el GP de Japón», ha dicho el ingeniero, que también ha dejado claro que: «No estamos al nivel que nos gustaría de cara a este fin de semana, pero seguiremos trabajando para maximizar nuestro paquete. Tenemos ganas de ver a los aficionados de Honda en casa y mostrarles que hemos hecho progresos desde Bahréin».

Así que Fernando Alonso estrenará paternidad con otra carrera que apunta a abandono y suplicio para Aston Martin por culpa del motor Honda. Después de este fin de semana de competición, el piloto asturiano podrá regresar a Mónaco para estar junto a Melissa Jiménez y su hijo durante más de un mes, ya que la próxima carrera está programada para el fin de semana del 3 de mayo, cuando se celebrará el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la baja de paternidad de Fernando Alonso será de un mes tras la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudí, previstas para el mes de abril.