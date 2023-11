Stefany Ferrer Van Ginkel, futbolista formada en España, es noticia por hacer saludos nazis y decir ‘Heil Hitler’ ante una manifestación pro Israel. La jugadora ha formado un incendio y ha recibido miles de críticas en las últimas horas por lo sucedido. De hecho, incluso ha eliminado su perfil de Instagram y se ha disculpado por lo ocurrido.

A través de redes sociales se ha difundido un video de la jugadora brasileña en California, Estados Unidos, realizando el característico gesto con el brazo levantado, asociado al régimen de Adolf Hitler en Alemania. El gesto hecho por la joven deportista de 25 años se volvió viral, primero entre ciudadanos estadounidenses que comenzaron a difundir la grabación y fotografías para tratar de identificarla.

Y posteriormente, se descubrió que se trataba de Stefany Ferrer. El vídeo habría sido publicado en primera instancia por la cuenta ‘StopAntisemitism’ y fue grabado el domingo en la manifestación, cuando los asistentes ondeaban banderas de Israel y la futbolista se acercó en un vehículo. La jugadora militó también en las filas del Angel City FC, equipo de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. El propio club californiano condenó las acciones de la futbolista brasileña, en un mensaje publicado en sus redes sociales donde deja en claro que no existe relación con Ferrer.

«Stefany Ferrer Van Ginkel (stefvangi21) no juega en el Angel City Football Club, ni está afiliada al club desde noviembre de 2022. Condenamos sus recientes acciones y declaraciones», dio a conocer la institución. Al no consolidarse en el futbol profesional, se unió temporalmente al equipo Jijantas FC de Gerard Romero, en la Queens League de Gerard Piqué. Tras la polémica por el gesto aparentemente antisemita, la futbolista dio de baja su cuenta de Instagram y no se ha pronunciado al respecto.

Futbolista brasileña que militó en Tigres, Stefany Ferrer Van Ginkel, realiza saludo Nazi durante una protesta israelí en contra de Hamas en Beverly Hills, California. ¡Esta chica es una vergüenza!

Fue el ‘New York Post’ quien identificó a la mujer como Stefany Ferrer Van Ginkel, futbolista de 25 años de origen brasileño que se crió y formó en España y militó en el Angel City Football Club hasta noviembre de 2022. El hombre que conducía el coche fue identificado como el futbolista Samim Haydari (United City FC), que pidió disculpas en sus redes sociales junto a Ferrer Van Ginkel: «Sé que hemos abordado la situación con odio y la hemos empeorado con nuestras acciones».

«Actuamos de manera infantil… Todo lo que podemos hacer es mejorar y aprender una lección de esto. Nosotros no podemos cambiar el pasado», apuntó Haydari en un vídeo en el que Van Ginkel no dice nada ni pide perdón. Stefany Ferrer Van Ginkel, que se crió en España y jugó para Club de Fútbol Igualada, Atlétic Vilafranca y Espanyol B, se formó en la Universidad de West Virginia en la NCAA de 2017 a 2021 hasta que dio el salto al fútbol profesional. La joven se fue a México para jugar con el Tigres UANL, convirtiéndose en la primera futbolista extranjera en la Liga MX Femenil.