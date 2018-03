Afellay, compañero de Jesé, apartado del Stoke City por mala influencia

Ibrahim Afellay está viviendo un calvario en el Stoke City, club en el que también milita el español Jesé Rodríguez. El técnico Paul Lambert ha decidido apartarle del equipo para que el resto del vestuario no se contagie de su mala actitud. Le considera una mala influencia y según cuenta Sky Sports, el centrocampista holandés, ex del Barcelona, no jugará más en lo que resta de temporada puesto que no entrena como un profesional.

Su actitud en las sesiones no es la indicada, al menos así lo considera el técnico británico. Afellay llegó libre procedente del Barça en verano de 2015. La pasada temporada ya tuvo pocos minutos debido a las lesiones, mientras que ésta no ha jugado casi por culpa de su actitud en los entrenamientos. No se viste de corto desde el pasado 30 de diciembre.

El club no atraviesa por su mejor momento. Se encuentran peleando por la salvación. Actualmente son penúltimos con 27 puntos, a tres del West Ham y Crystal Palace que marcan la permanencia con 30 puntos. Ante esta situación tan crítica Lambert ha decidido prescindir del holandés para que no influencie ni contagie a nadie su mala actitud.

Para seguir en la Premier y lograr el objetivo deben estar unidos y remar todos en una misma dirección. En este sentido considera que Afellay no está completamente comprometido con el equipo. El técnico del Stoke quiere a todo el vestuario unido y considera que Afellay no está totalmente comprometido. Firmó por cuatro temporadas.

Durante el primer curso si que gozó de confianza, pero respondió con goles como se esperaba. Luego vino el calvario de las lesiones y ahora su actitud. Todavía le resta un año más de contrato pero o cambia radicalmente o el club le pondrá el cartel de transferible para venderle en el próximo mercado de fichajes y sacar algo de beneficio por él, ya que llegó libre.