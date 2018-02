El ex médico del PSG reconoce que Neymar “no podrá jugar” contra el Madrid

La presencia de Neymar el próximo martes en el Parque de los Príncipes está prácticamente descartada, sin embargo, las informaciones que llegan sobre su lesión son contradictorias. En Brasil aseguran que el delantero pasará por el quirófano y estará alrededor de dos meses de baja, por lo que se perdería sí o sí el duelo de vuelta de los octavos de final ante el Madrid. Mientras que Emery dice que todavía no está descartado.

Pero el ex médico del club francés, Alain Simon, asegura que no jugará. “Estoy 100% seguro de que no podrá jugar el próximo martes. No hay forma de recuperarlo en tan poco tiempo”, dijo en declaraciones recogidas por el diario francés Le Figaro. Esta versión contrasta por completo con la del técnico del PSG, quien reconoció que, tras hablar con el doctor, la presencia del crack brasileño “ahora está más cerca del no que del sí”, pero que “hay una pequeña opción de que pueda jugar”.

Alain Simon detalló el parte médico publicado por el PSG: “Existen dos cosas. Por un lado, el esguince de tobillo, del que hay que saber la gravedad para determinar si podría jugar. Si es de grado medio, no sería posible ver jugar a Neymar porque necesitaría unas tres semanas de recuperación; y si fuese de grado alto, se hablaría de rotura del ligamento, que serían unas seis semanas o más. Además, está lo del quinto metatarsiano… Podría estar de baja un mes como mínimo“.

“Era necesario decir las cosas y confesar la lesión que sufre. Las radiografías y la resonancia magnética son implacables en esta situación“, asegura el ex médico del cuadro parisino que no cree que el club se esté tirando un farol.

Alain Simon aprovechó para explicar cómo es el proceso de recuperación sin necesidad de que el futbolista tenga que pasar por el quirófano: “Una inmovilización parcial, que no se ponga el pie en el suelo y dejar que se cure. Es bastante pesado. Hay cosas que aceleran la curación, pero no hay milagros. Hacemos lo que se llama PRP (plasma rico en plaquetas), tomamos su sangre, recuperamos las plaquetas y las inyectamos localmente. Ahorra tiempo”, concretó.