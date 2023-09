Clasificación Eurocopa: España-Chipre De la Fuente se reivindica: «Llevo en esto del fútbol 40 años, algo de experiencia creo que tengo»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes de Granada en la previa del encuentro que enfrentará a España y Chipre. Tras golear a Georgia el pasado viernes en Tiflis, el combinado nacional está obligado a sumar tres nuevos puntos que le sigan acercando a la Eurocopa que se celebrará en Alemania.

Rotaciones

«Cada situación es única. Estamos muy contentos por como están yendo las coas ahora. Estamos sentando unas bases muy sólidas. Todos tienen muchísimo nivel y la garantía de que todos lo pueden hacer bien».

Dimisión de Rubiales

«He dicho todo lo que tenía que decir y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales. Me ocupo de lo que me puedo ocupar. Nosotros pensamos en fútbol y vivimos en una burbuja que es necesaria. Hay que centrarse en eso. Mañana es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición. He estado con y sin Rubiales. Estoy en un puesto en el que todos estarían encantados de estar. No hablé con él».

Lamine Yamal y Williams

«Lo tengo fácil para elegir. Cualquiera de ellos pueden jugar. Lo tengo claro con alguna pequeña duda. Hay un aspecto que son las sensaciones».

Elección de un nuevo presidente

«Yo pienso que siempre que estemos más tranquilos mejor. Desconozco cuáles son los places. Pensamos en el fútbol y si tengo la suerte de estar en la Eurocopa sólo pensaremos en eso».

Rodrigo Hernández

«Cuando llegué al cargo creo que dije que le veía de mediocentro y que para mí teníamos a dos de los mejores centrocampistas del mundo con Rodrigo y Zubimendi».

La portería

«El portero es u. jugador más del equipo. Cambiar de portero lo hago con absoluta naturalidad. Nos ha hecho campeones de la Liga de Naciones. Lo que pasó el otro día fue una circunstancia del juego. Hay que ser justos. Aquí no hay debate en la portería. Tenemos a tres de los mejores del mundo. Estamos muy tranquilos con todos».

Derrota contra Chipre

«El otro día el partido de Georgia se gana porque este equipo no para de insistir. Esa es la actitud. Cuando hay diferencia entre un equipo y otro es por esto. El fútbol es el único deporte donde un equipo siendo muy superior puede perder. Hay que afrontar este partido como una final».

Granada

«Espero que esté entregado como siempre ha estado. Que se vuelquen con nosotros. Nos jugamos muchos y queremos hacer un gran partido».

Ferran Torres

«Le conozco desde hace muchísimos años. Necesitaba un impulso. No podemos no utilizar a un jugador de este nivel. El fútbol tiene esta situación y no la va a desaprovechar. El objetivo es formar un equipo sólido, unido y con un reto mayúsculo».

¿Qué ha aprendido?

«En la vida siempre se aprende. Se van sacando conclusiones para ser mejor persona cada día. Estaremos aprendiendo cada día».

Yamal

«Está totalmente integrado. Hay que dejarle potencial. Tendrá sus picos de sierra. Lo tiene que ver como un proceso natural en su desarrollo. Nosotros siempre cuidamos al futbolista».

Reivindicación

«Yo me ocupo de lo que puedo controlar. El ruido ajeno lo llevo bien. Otras veces me dirán otras cosas. Me ayuda que llevo en esto del fútbol 40 años. Algo de experiencia creo que tengo».