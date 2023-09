Selección española De la Fuente da con la tecla

La concentración de la selección española para los encuentros ante Georgia y Chipre, ambos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania y los dos muy importantes para no meterse en líos, empezó en Las Rozas con las aguas movidas. Desde el día en el que Luis de la Fuente dio la convocatoria, el ambiente se percibió que no era el mejor. El terremoto Luis Rubiales lo había agitado todo. De hecho, el seleccionador, el viernes previo a que los internacionales se concentraran, desveló el nombre de los elegidos para estos encuentros en una doble rueda de prensa. Primero, para explicar lo que le llevó a aplaudir al que fuera presidente de la Federación y, después, para hablar de lo puramente deportivo.

España se la jugaba y el escenario estaba lejos de ser el idílico. El lunes, antes de que se celebrase el primer entrenamiento con público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Álvaro Morata y los tres capitanes leyeron ante la prensa un comunicado al que habían dado forma los 24 internacionales. Unas líneas donde condenaban la actitud de Rubiales, daban la enhorabuena a la selección femenina y pedían que, desde ese momento, sólo se hablase de fútbol. Fue imposible, pero gracias a sus actuaciones lo fueron consiguiendo.

Todo lo que empezó regular ha terminado con dos victorias y un global de 13-1 favorable para España. Y esto es fruto del trabajo de un Luis de la Fuente al que muchos dieron por acabado tras perder ante Escocia, en el que era su segundo partido como seleccionador, que fue a la Liga de Naciones en entredicho y que ha terminado dando la vuelta a la situación para, poco a poco, ir construyendo un equipo con una base muy sólida que quiere ser capaz de competir contra todos.

La selección de Luis de la Fuente es un equipo que juega bien, tiene buenos futbolistas, los jóvenes brillan y apuesta por ellos. Además, ha sido capaz de engancharse a un vestuario que está con el seleccionador. Un entrenador normal, que no es la estrella y que tiene una idea práctica del fútbol que hasta el momento está dando sus frutos. Como lo dio en las categorías inferiores.

Su reivindicación

Luis de la Fuente se reivindicó en la previa del encuentro contra Chipre. «No me ha regalado nadie nada. Me lo he ganado. Y estoy agradecido a todas las personas que me han ayudado». Además, añadió: «Llevo 40 años como profesional y 26 años de entrenador. Algo de preparación tengo».

Por el momento, al seleccionador le está funcionando su idea. De su mano, España volvió a ganar un título, tiene bien encaminada su clasificación para la Eurocopa y está apostando por jugadores como Lamine Yamal, la ilusión de todo un país.