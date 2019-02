Tras cuatro jornadas de intensos entrenamientos, la Fórmula 1 ya ofrece los primeros pronósticos de cara a la temporada 2019. Ferrari comparece como el equipo más sólido a la espera de que Mercedes empiece a mostrar sus cartas, hasta ahora ocultas. Por su parte, ha habido una exacerbada mejoría en los propulsores motorizados por Renault en cuanto a velocidad y fiabilidad, mientras que Red Bull ha comenzado sufriendo en su apuesta por Honda.

El último día de test por esta semana vio a Niko Hulkenberg (Renault) marcar el mejor tiempo de todos los entrenamientos con un crono de 1:17.393, cuatro décimas mejor que el marcado por Carlos Sainz el año pasado en la Q3 del Gran Premio de Cataluña. Ese avance parece venir de un motor Renault que es la gran revelación de lo que va de año. Potente y fiable, atrás queda una versión de 2018 que desesperó a muchos. Resulta, cuanto menos paradigmático, que el propulsor francés empiece a correr justo cuando Fernando Alonso se ha marchado.

En McLaren están que dan palmas con las orejas. Tras estar dos días en el podio de los mejores tiempos, este jueves Lando Norris completó 132 vueltas en una simulación total de carrera. Ver para creer teniendo en cuenta de donde venían con respecto a otras pretemporada. ¿O nadie se acuerda de cuando dar 30 vueltas con el motor Honda era un éxito?

Los japoneses, ahora casados con Red Bull, han decepcionado en sus prestaciones en estos primeros test con unos tiempos que han estado un segundo de media más lentos que los gallos. Eso sí, en el seno de la marca energética no se quejarán tras vivir una borrachera de vueltas con las 146 que dio Gasly en la última jornada.

Ferrari ha sido el equipo más fortalecido del invierno. El equipo italiano ha presentado el coche más equilibrado y más desarrollado de todos, aunque no han querido todavía marcar el mejor de los tiempos al centrarse en los neumáticos más lentos y jugar con las cargas de gasolina. El conjunto rojo ha mostrado algo más que unos Mercedes que parecen ser la gran incógnita de la temporada al no haber completado ninguna sesión con continuidad. Veremos si los alemanes juegan al despite como en años precedentes o es que realmente existen problemas.