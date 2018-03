Max Verstappen se siente el dueño de Red Bull: “Quieren que sea su nuevo Vettel”

Hace unos años existía la creencia popular de que Red Bull hacía todo lo posible porque Sebastian Vettel ganase carreras y campeonatos por delante incluso de los intereses de Mark Webber, segundo piloto del equipo austriaco. En cierto modo era lógico, ya que el teutón siempre fue más rápido y, además, era una inversión de la escudería desde hacía muchos años. Pues bien, parece que la historia se repite con un Max Verstappen que siempre recibe más elogios que su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, por parte de sus jefes.

La diferencia de lo que sucede ahora con la época anterior es que ni siquiera el propio Verstappen se molesta en confirmar que es el protegido de Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull. “Soy el nuevo proyecto de Marko. Quiere repetir la historia de Vettel y ganar campeonatos”, ha asegurado Verstappen en declaraciones a Bild.

Teniendo esto en cuenta, extraña un poco menos que Daniel Ricciardo recuerde a la que puede que le gustaría probar suerte en otros equipos. El rendimiento del australiano no ha tenido nada que envidiar al de Max Verstappen durante la temporada y media que han compartido garaje, con lo que los elogios que recibe el joven tulipán no son bien entendidos por Ricciardo.

Sea como fuere, la apuesta de Red Bull parece clara. Quieren ganar el mundial con Max Verstappen. Queda ahora por ver si el desenlace de la historia es tan exitoso como lo fue en su momento con Sebastian Vettel, que sumó nada más y nada menos que cuatro títulos mundiales consecutivos vestido de azul. Eso sí, ¿sería un problema el carácter agresivo de Verstappen para lograr un objetivo tan grande? Según el propio piloto no, ya que de estar peleando por el mundial reduciría su ‘cuota’ de riesgos al volante. “Correría menos riesgos en caso de que el título estuviera en juego porque terminar segundo suele ser mejor que abandonar, es simple, cambiar el enfoque mental. Hasta ahora no he tenido nada que perder, pero sé exactamente lo que tengo que hacer para convertirme en campeón del mundo”, afirma Verstappen. El preferido de Red Bull.