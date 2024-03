La Fiscalía recurrirá la sentencia de Dani Alves para elevar su condena

La Fiscalía no está satisfecha con la condena de cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Barcelona le impuso la semana pasada a Dani Alves. Por ello, el ministerio público está preparando un recurso para solicitar que se eleve el castigo al futbolista brasileño y neutralizar la hábil artimaña con la que su defensa logró que se aplicará la mínima condena por agresión sexual que delimita la ley.

La Audiencia de Barcelona aplicó en su sentencia la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que Dani Alves entregó al juzgado para indemnizar a la víctima en caso de condena. Esa atenuante de reparación del daño es uno de los principales elementos que impugnará la Fiscalía en su recurso.

Ya en el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a que se aplicara esa atenuante de reparación al concluir que es una cantidad que la jueza instructora fijó como fianza a Alves cuando lo procesó -bajo la advertencia de embargo-, pese a que posteriormente la defensa ha pedido en varias ocasiones que se entregue a la víctima, que no la ha aceptado.

Otro de los argumentos de las acusaciones es que aplicar una atenuante al futbolista por haber pagado los 150.000 euros de fianza puede ser discriminatorio, puesto que supone una ventaja para el procesado por su holgada capacidad económica, según informa EFE.

También la acusación particular ejercida por la víctima tiene previsto recurrir la condena, igual que la defensa, que volverá a insistir en pedir la absolución del futbolista porque sostiene que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.

Sentencia Dani Alves

Durante los tres días del juicio que se celebró hace tres semanas, el ex jugador del Barcelona insistió en su inocencia y negó que violara a la presunta víctima el pasado 30 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. En su declaración ante el Tribunal, Dani Alves negó los hechos y defendió que estaban «disfrutando los dos ahí» y que la denunciante «en ningún momento dijo nada de que quería parar». El brasileño se derrumbó durante su testimonio y acabó llorando.

Dani Alves detalló su versión de lo ocurrido con la víctima en el reservado de la discoteca Sutton. Narró que estuvieron «un rato bailando, interactuando, pasándolo bien y disfrutando», hasta que llegó un momento en el que la mujer «empezó a bailar más pegada» a él. Afirmó también que llegó un momento en el que le comenzó a tocar sus partes íntimas, cuando ella le empezó a «perrear».

«Cuando fui al baño, le avisé que yo iba primero y me tuvo un rato esperando ahí. Pensaba que no iba a venir, pensaba que no quería venir», prosiguió. Una vez que la joven entró en el aseo, Alves contó lo que, según él, sucedió: «Me bajé los pantalones, me senté en la taza del váter, se puso de rodillas y me empezó a hacer una felación».

Por último, relató que «después de la felación, llegó un momento que se sentó encima» de él. Dani Alves finalizó su declaración sobre los hechos por los que se le juzga poniendo en duda la versión dada por la presunta víctima: «Jamás. Para nada (…) Simplemente estábamos disfrutando los dos ahí. En ningún momento me dijo nada de que quería parar».