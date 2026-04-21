Además de una indemnización de 65.000 euros

La Fiscalía pide nueve años de cárcel a Álvaro Aguado por su agresión sexual a una empleada del Espanyol

Se le acusó a agredir sexualmente en los baños de una famosa discoteca de Barcelona

La víctima pide una indemnización por daños morales y psicológicos

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alvaro aguado
Álvaro Aguado, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. (Europa Press)
La Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel al ex futbolista del Espanyol, Álvaro Aguado, después de ser acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club perico en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. Además, tendrá que pagar una indemnización de 65.000 euros a la víctima por daño moral y secuelas psicológicas.
El jugador, que actualmente está sin equipo después de terminar contrato con el conjunto perico el pasado verano, fue procesado el pasado mes de octubre por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona después de detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración en la madrugada del 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de la capital catalana durante la celebración del ascenso a Primera.
Según el testimonio de la víctima, ella se quedó en «estado de shock» y le pidió que se detuviese, ya que «no quería tener relaciones sexuales». Es por ello que la fiscal en su acusación señala que Álvaro Aguado se encuentra en libertad provisional por el siguiente motivo: «retrocedió en su actitud, se vistió de nuevo, le dijo a la mujer: ‘Tú no me conoces, y yo a ti tampoco’».

La confesión que condena a Álvaro Aguado

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, ambos estuvieron en una sala reservada de la discoteca y estuvieron bailando juntos durante un rato. El futbolista la cogió de la mano mientras la mujer se encontraba bajo el efecto del alcohol, privada de toda consciencia. Aguado la sacó de la sala y la condujo hasta las escaleras del aparcamiento del local de ocio, relata el ministerio público.

Después de que un miembro del personal de la discoteca les prohibiera el paso por dichas escaleras, el procesado la llevó al lavabo masculino, donde la agredió sexualmente sin utilizar preservativo, con penetración vaginal y oral. A raíz de esta agresión sexual, la mujer ha sufrido secuelas psicológicas. Por estos hechos, la fiscal imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración bucal y vaginal, por el que pide una condena de 9 años de prisión, y la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Asimismo, solicita que se le imponga la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier medio durante 8 años, una vez cumplida la pena de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide una indemnización de 55.000 euros por el daño moral causado y otros 10.000 por las secuelas psicológicas que ha sufrido la víctima.

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