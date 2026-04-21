La Fiscalía pide nueve años de cárcel a Álvaro Aguado por su agresión sexual a una empleada del Espanyol

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, ambos estuvieron en una sala reservada de la discoteca y estuvieron bailando juntos durante un rato. El futbolista la cogió de la mano mientras la mujer se encontraba bajo el efecto del alcohol, privada de toda consciencia. Aguado la sacó de la sala y la condujo hasta las escaleras del aparcamiento del local de ocio, relata el ministerio público.

Después de que un miembro del personal de la discoteca les prohibiera el paso por dichas escaleras, el procesado la llevó al lavabo masculino, donde la agredió sexualmente sin utilizar preservativo, con penetración vaginal y oral. A raíz de esta agresión sexual, la mujer ha sufrido secuelas psicológicas. Por estos hechos, la fiscal imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración bucal y vaginal, por el que pide una condena de 9 años de prisión, y la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.