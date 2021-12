Fernando Alonso mantiene intacta su chispa con la edad. Los aficionados al automovilismo de todo el mundo le han concedido el premio ‘FIA Action of the Year’, que reconoce la acción más espectacular de cualquier competición mundial sobre cuatro ruedas en 2021. La maniobra reconocida es la espectacular defensa que realizó para defender la posición ante el ataque de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

Aquel 1 de agosto, el piloto asturiano resultó fundamental para que su compañero Esteban Ocon le diera a Alpine su único triunfo de la temporada. Fue un trabajo de equipo perfecto al que Fernando Alonso contribuyó frenando durante diez vueltas al heptacampeón mundial. A la larga, esa acción también pudo costarle a Lewis Hamilton el título, pero esa es otra historia…

Pese a que contaba con neumáticos nuevos y un coche Mercedes mucho más poderoso, el inglés sufrió de lo lindo para rebasar a su antiguo compañero de equipo y, cuando lo hizo, se quedó sin margen para alcanzar a Ocon. Finalmente, Hamilton acabó segundo a 2,7 segundos del piloto galo, mientras que Fernando Alonso fue cuarto, justo detrás de su compatriota Carlos Sainz, y acabó reconocido como el mejor piloto del día. La acción no ha pasado desapercibido para los aficionados, que han puesto la guinda al notable retorno del ovetense a la Fórmula 1.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 – The #FIAActionoftheYear award, voted by motor sport fans via social media, celebrates the most spectacular actions from across FIA Championships throughout the year. Thank you for that unforgettable moment @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr

— FIA (@fia) December 16, 2021