La Federación Internacional de Judo ha decidido suspender a Vladimir Putin como presidente honorario tras la invasión lanzada contra Ucrania, tal y como anunció la entidad deportiva. «Debido al conflicto que hay en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anunció la suspensión del estatuto de Vladimir Putin como presidente honorario y embajador internacional de la Federación de Judo», indicó la IJF en un comunicado.

Putin es un amante del deporte, pero especialmente del judo. De hecho, es 8º dan, uno de los rangos más altos de la disciplina. El presidente ruso practica una vida muy saludable y no bebe alcohol. Además de las artes marciales, le gustan otros deportes como el tenis o el esquí.

Tal y como relata en su biografía, fue a la edad de 14 años cuando comenzó a practicar judo. “Empecé a practicar el judo cuando tenía 14 años, y de hecho, lo que empecé a hacer era algo llamado sambo, que es un acrónimo ruso para autodefensa sin armas, que es un técnica de lucha rusa. Y, después de eso, me uní a un gimnasio que estaba enseñando judo. Y yo era lo que ellos llaman un maestro del deporte”, narró el presidente ruso.

“Toda mi vida adulta he estado practicando el judo y me encanta el deporte tremendamente. Y creo que hay más que el deporte. Creo que también es una filosofía en cierto modo que enseña a uno a tratar a su pareja con respeto. Me dedico a este deporte con placer y para hacer una vida saludable”, añadió.