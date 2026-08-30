España se convierte en subcampeona del Mundo en hockey tras caer ante Alemania

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha caído este domingo ante Alemania (0-1) en la final del Mundial, disputado en Bélgica y Países Bajos, un partido en el que un desafortunado rebote en el tercer cuarto permite a los germanos revalidar el título y frustrar a unos valientes ‘RedSticks’ en su tercer intento de colgarse la medalla de oro.

Un solitario gol de Michel Struthoff en el minuto 44 condenó a los de Max Caldas en la localidad belga de Wavre, donde afrontaban su tercera final tras las perdidas en 1971 y 1998. Aún así, se cuelgan su cuarta medalla mundialista, tras las platas de aquellas ediciones y el bronce de Mönchengladbach 2006.

Apenas minuto y medio después del pitido inicial, un penalti-córner permitió la primera gran ocasión al combinado germano, vigente campeón del mundo y subcampeón olímpico, pero un atento Luis Calzado se encargó de desviar el lanzamiento centrado. Los de Max Caldas presionaban y dificultaban las llegadas de la tricampeona mundial, que no conseguía acercarse con excesivo peligro.

A 6:30 del final del cuarto, Marc Reyné ganó línea de fondo y sacó petróleo con el primer PC para los suyos, una jugada estratégica bien defendida por Alemania. El empate reinaba en los primeros 15 minutos de pelea en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Un final amargo para España

Los ‘RedSticks’ lograban recuperar pelotas, aunque no conseguían convertirlas en oportunidades. En el minuto 23, Borja Lacalle probaba fortuna con un disparo escorado ante el que el guardameta rival sacó el guante para evitar que el marcador se moviese. Poco después, era ‘Chefo’ Basterra el que, con un gran latigazo, obligaba a Jean-Paul Danneberg a realizar otra gran parada. Las buenas sensaciones acompañaban a España al descanso.

También llevó la iniciativa en los primeros minutos de la reanudación, en los que Basterra y Pol Cabré, en un penalti-córner que no pudieron aprovechar, llevaron peligro frente a una Alemania encerrada en su campo. Sin embargo, la selección teutona consiguió adelantarse tras cazar una pelota suelta que Michel Struthoff mandó al fondo de la portería (min.44). A continuación, Lacalle provocó un PC que dio pie a una nueva infracción que tampoco acabó con fortuna.

Ya en el último cuarto, Calzado y Danneberg intercambiaban paradas mientras España seguía insistiendo, pero el marcador ya no se movió y Alemania igualó a Pakistán como el equipo masculino más exitoso en la historia de la Copa del Mundo con cuatro títulos.