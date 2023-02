Eric García: «No hemos salido con la intensidad que tocaba, son dos derrotas muy duras»

Eric García, titular por sorpresa, atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la derrota del Barcelona frente al Almería en el Power Horse Stadium. El central azulgrana se mostró muy fastidiado por la derrota y afirmó que querían aprovechar el pinchazo del Real Madrid.

Explicación

«Creo que en la primera parte no hemos tenido ritmo e intensidad y nos han superado. Luego hemos intentado meter centros al área y no hemos podido».

Derrota dura

«Ellos estaban muy cerrados por dentro. Tenían mucha gente y era casi imposible sacar nada. Es una putada porque sabíamos que el Madrid había empatado y queríamos agrandar la ventaja. Venimos de dos derrotas duras pero hay que seguir».

El Clásico

«No nos ha descentrado el Clásico del jueves. No hemos salido con la intensidad que tocaba y no hay más. Nos ha dicho Xavi que teníamos que subir la intensidad porque si no era muy complicado».

Almería

«Sabíamos que el Almería se iba a cerrar atrás y a la contra tienen jugadores muy rápidos. Pero la derrota es algo nuestro».