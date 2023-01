¿Dónde está Sturridge? Las redes arden con el tema que tutea a la canción de Shakira contra Piqué

La nueva sesión de Bizarrap con Shakira sigue trayendo cola. Los palos a Gerard Piqué, ex futbolista del Barcelona y ex pareja de la artista colombiana, y a su nueva novia Clara Chía son lo más viral en mucho tiempo. Sin embargo, hay otro tema que puede hacerle hasta sombra. Se trata de Brixton, de Midas Alonso, que arrasa en redes con su «¿Dónde está Sturridge?».

La pregunta hace referencia al ex futbolista del Liverpool, que llegó a levantar dos veces la Champions League, una con los Reds y otra con el Chelsea, club donde se dio a conocer en la Premier League y con el que conquistó otros tres títulos más. Pero su carrera fue descendente, pasó por el el West Bromwich, el Trabzonspor turco y el Perth Glory australiano, y actualmente está sin equipo.

Nadie sabe dónde está

Su paradero es desconocido para muchos, y Midas Alonso se pregunta dónde está el jugador de 33 años. Brixton es el tema en cuestión en el que se escucha la pregunta de «¿Dónde está Sturridge?». El rapero madrileño ha revolucionado a todos una canción que además tiene infinidad de referencias al mundo del fútbol, a la NBA y hasta al mundo del motor.

«La familia Pozzo está haciendo traspasos, contratos, tratos / Entre sus equipos Granada, Udinese y Watford (Dólares)»; «Pincho de Rashford en Stamford Bridge, ¿dónde está Sturridge, eh? (¿Dónde está Sturridge?) ¿Dónde está Sturridge? (Dime dónde está Sturridge)»; «Van de saber de fútbol por mencionar a Stoichkov / Me trillo tres hamburguesas del Goiko, mi rap es estoico / Estoy con una resaca del noventa y pico, paranoico»;

«Hoy me levanté arisco, gordo, lesionado el menisco, pero con calité como Isco / Vaya labios prima, a la que te vea te doy un jisco»; «Estafas de rubís, de los mandatarios del Rubin Kazán. Están los cazas sobrevolando Zúrich / Estoy en racha como Lewandowski en el Bayern de Múnich» o «Parecía que no, pero la deuda se triplicó / Nico vendió la Nikon por perico y lo perdió todo apostando al Athletic contra el Atlético», son algunas de las referencias.