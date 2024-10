Djokovic también se rinde ante Nadal: «Tu legado vivirá para siempre»

Novak Djokovic también se ha despedido de Rafa Nadal a través de sus redes sociales en el día que el tenista español ha anunciado su retirada del deporte profesional. El tenista serbio le ha escrito un emotivo mensaje acompañado de una fotografía juntos en un avión.

«Rafa, una publicación no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que alguien pueda desear. Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general», escribió Djokovic en sus redes sociales.

Y es que junto a Roger Federar, el tenista serbio ha sido uno de los grandes rivales de Rafa Nadal durante los últimos años. Un tenista que también se ha convertido en leyenda y que honra al deporte con este tipo de reconocimientos a uno de los grandes deportistas contra los que combatió sobre la pista durante tantos años.

Rafa, one post is not enough to express the respect I have for you and what you have done for our sport. You have inspired millions of children to start playing tennis and I think that’s probably greatest achievement anyone can wish for. Your tenacity, dedication, fighting spirit… pic.twitter.com/HO9kUkyccN

— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2024