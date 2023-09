Victoria del serbio en tres sets (6-3, 6-3, 7-6) Djokovic despierta del sueño a Shelton y espera a Alcaraz o Medvedev en la final del US Open

Novak Djokovic se clasificó para la final del US Open 2023, después de vencer en la semifinal al joven Ben Shelton (6-3, 6-3, 7-6) Carlos Alcaraz – Medvedev en el US Open 2023: a qué hora es y dónde ver hoy desde España

Novak Djokovic cumple con los pronósticos y jugará la final del US Open. Ben Shelton, todo desparpajo, potencia y juventud, no pudo abrirse paso dentro del monólogo del tenista serbio, que manejó a su antojo, a excepción del accidentado final, un partido decidido en tres sets, todos ellos de su lado (6-3, 6-3, 7-6). Djokovic accede a su décima final en Flushing Meadows, en la que espera rival del duelo que mide a Carlos Alcaraz y a Daniil Medvedev.

Djokovic, que era el gran favorito para imponerse en el partido a Ben Shelton, la sorpresa del torneo y gran esperanza de Estados Unidos de cara al futuro, no falló y tiró de experiencia para frenar el ímpetu de su rival, al que se le notaron los 20 años y escaso bagaje durante los dos primeros sets y medio de partido. Cuando quiso regular, templar su impulso y dedicarse a mermar el juego de Nole, vivimos los momentos de mayor emoción del encuentro, llegando incluso a un tie-break en el tercero, en el que Djokovic impuso su ley y grabó su nombre entre los finalistas del US Open 2023.

Fue un partido dominado por el veterano, que a su vez era el favorito y el que dibujó el guion de un partido marcado por la potencia de Ben Shelton, el sacador más rápido del circuito en la actualidad, que, sin embargo, sólo pudo enganchar cinco aces en todo el encuentro, los mismos que dobles faltas realizó y que saques directos logró conectar también Djokovic.

El mejor restador de la historia haciendo de las suyas, con puntualidad en un primer set en el que rompió en en una ocasión, la decisiva, y un segundo en el que siguió mermando la confianza de Shelton, con dos breaks más que hacían más cuesta arriba el camino que afrontar por el norteamericano si quería soñar con llegar a la final del US Open.

Djokovic coge la llamada a la final

El público, como no podía ser de otra manera, animaba a Ben, pupilo local y además perdedor por el momento en el duelo ante uno de los tenistas más grandes de la historia, que con su fórmula de siempre, minimizando errores y haciéndose más fuerte que nadie en los momentos calientes, había encarrilado la contienda. La cosa cambiaría en un tercer set que iba a volver a ser propiedad de Djokovic en el inicio, pero que, y esto es lo que cambió, encontraría la reacción de Shelton, que quería marcharse con un buen sabor de boca.

Lo logró el norteamericano, que iba a conseguir dejar en nada las dos ocasiones en las que Djokovic envidó con sendos breaks no definitivos, y devueltos con la misma moneda por parte de Ben. Sin embargo, el joven Shelton diría basta en el momento decisivo, un tie-break en el que Novak tiró de cabeza, brazo y piernas para poner toda la carne en el asador e imposibilitar cualquier escenario que no fuera aquel que le deposita, con los dos pies, en una nueva final del US Open. Ya sólo le queda conocer rival.

THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! pic.twitter.com/M39UlKWfxu — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023