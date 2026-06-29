El día de España en Wimbledon

Las fresas van de la mano a la boca; los litros de Pimm’s chocan con el hielo de los vasos; la hierba resplandece y The Queue es The Queue, anda abarrotado. Its Wimbledon time. Luces, cámara y acción. El pasto de Londres florece para la ocasión, para recibir a las mejores raquetas del mundo, entre las que no está la de Carlos Alcaraz, cuya lesión avanza a buen ritmo. Focos para otros.

Para Rafa Jódar, que reaparece este lunes tras bajarse de dos torneos por una lesión abdominal. «Me encuentro al 100% para jugar». No estará solo, pues la primera jornada de Wimbledon es el día de España. A Jódar le acompañan siete integrantes de la Armada. Por él y por todos los compañeros. Serán ocho partidos repartidos a lo largo y ancho de la jornada. Saquen papel y boli.

Si lo desean, pueden ver a tenistas españoles desde el mediodía hasta iniciada la noche en Wimbledon. El día lo desprecinta precisamente Rafa Jódar (1200 horas) ante el tenista local Felix Gill. En el mismo horario jugarán tanto Sara Sorribes contra Kasintseva, como Pablo Carreño, que busca batir a Shapovalov para conseguir primera victoria de siempre en Wimbledon.

«Me gustaría retirarme habiendo ganado aquí. Es anecdótico que no lo haya conseguido porque en otros torneos de hierba he llegado hasta cuartos de final y semifinales, aunque siempre he tenido sorteos difíciles», dijo el asturiano. Hacia las 14:30 horas empuñarán sus raquetas Mérida contra Carabelli y Landaluce ante Soonwoo Kwon, proveniente de la fase previa. «Wimbledon es mi torneo favorito», asegura Landaluce.

A caballo entre el final de la sobremesa y el inicio de la siesta, a eso de las 16:00 horas, será el turno para Roberto Bautista, que disputa este curso su último Wimbledon con un debut de altura con Fonseca. A la misma hora se batirá Davidovich con Cerúndolo, sin apenas descanso tras haber ganado en Mallorca el pasado sábado su primer título. «Ya lo celebraré, ahora estoy centrado en Wimbledon», dijo el malagueño durante su conversación con OKDIARIO.

Y bien entrada la tarde, alrededor de las 18:30 horas, Jessica Bouzas pondrá el broche con su partido ante Potapova. «Wimbledon me gusta mucho. En los tres años que llevo jugando, siempre he hecho mejor resultado que en el anterior. Me centro en el día a día, pero ojalá pase lo mismo en este», detalló a este medio. Y por si todavía quedara hueco en el estómago, Jannik Sinner abrirá la pista central a las 14:30 y Novak Djokovic la cerrará. Un lunes con acento español en Londres. El día de España en Wimbledon.