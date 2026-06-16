El Deportivo saca a referéndum si elimina ‘La Coruña’ de su nombre oficial

El RC Deportivo inicia este miércoles una consulta vinculante para que las personas abonadas y socios sean los que decidan la denominación oficial de la entidad. Se votarán tres opciones y es llamativo que el club parezca querer que desaparezca el nombre de ‘La Coruña’ del nombre oficial en una medida que atiende intereses políticos. El resultado de la encuesta será vinculante para tomar una decisión que podría desembocar en el cambio de nombre para la temporada 2026/27.

Las opciones sometidas a votación serán mantener la nomenclatura de «Real Club Deportivo de La Coruña» o adecuar el nombre de la entidad a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando en este caso la denominación de «Real Club Deportivo de A Coruña» en castellano y «Real Club Deportivo da Coruña» en gallego.

La iniciativa se enmarca dentro del proceso de actualización y ordenación administrativa y corporativa que la entidad presidida por Juan Carlos Escotet viene desarrollando, coincidiendo con el contexto institucional de su 120º aniversario y el regreso a Primera División.

La votación, que se hará mediante un sistema ‘online’ habilitado por el club, arrancará a las nueve de la mañana de este miércoles y finalizará a las 18.00 horas del domingo 21 de junio. La decisión de llevar a cabo este proceso fue anunciada tras el diálogo mantenido entre los dirigentes del Dépor y representantes de la masa social, en el seno del I Foro Social celebrado recientemente.