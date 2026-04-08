Cuándo se juega el Friburgo - Celta, a qué hora empieza y canal de TV para ver gratis y en vivo online la Europa League.

El Real Club Celta de Vigo afronta un choque muy importante en tierras alemanas, ya que se medirá al Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Los celestes esperan poder sacar un buen resultado, ya que eso significaría que tendrían todo de cara para estar en las semifinales del torneo porque el choque decisivo se jugará la semana que viene en Balaídos delante de su afición. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online lo que suceda en el Europa-Park Stadion.

Horario del Friburgo – Celta: cuándo es el partido de la Europa League

El Celta viaja a Alemania para enfrentarse al Friburgo en el partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League. El conjunto gallego es consciente de que tiene el factor campo a su favor, por lo que el objetivo principal es sacar algo positivo del Europa-Park Stadion para, dentro de una semana, afrontar el choque decisivo en Balaídos y así intentar cerrar su pase a las semifinales de la máxima competición continental, donde se vería las caras ante el ganador del cruce que juegan el Real Betis y el Braga.

A qué hora es el partido de la Europa League Friburgo – Celta

La UEFA ha programado este emocionante Friburgo – Celta correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League para este jueves 9 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el inicio de este choque entre germanos y gallegos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todos esperan que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa de este choque entre los aficionados de ambos conjuntos y se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Eruopa-Park Stadion.

Dónde y cómo ver gratis el Friburgo vs Celta de Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país de manera íntegra todo lo que suceda en esta competición de plata del fútbol europeo, así como de la Champions League y de la Conference. Este Friburgo – Celta de la ida de los cuartos de final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y al que habrá que estar suscrito para disfrutar de lo que ocurra en el Europa-Park Stadion. Esto significa que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los seguidores del cuadro que dirige Claudio Giráldez y los aficionados a las diferentes competiciones continentales deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Friburgo – Celta que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Habría que recordar también que todos los clientes de este operador pueden acceder a la página web del medio con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Europa-Park Stadion.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la ida de los cuartos de final de la Europa League. Una vez acabe el Friburgo – Celta que se disputa en el Europa-Park Stadion publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos puedan llegar desde tierras germanas.

Dónde escuchar por radio en directo el Friburgo – Celta

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro celeste que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la ida de los cuartos de final de la Europa League deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE podrían conectar con el Europa-Park Stadion para narrar lo que esté pasando en el Friburgo – Celta.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Friburgo – Celta

El Europa-Park Stadion, ubicado en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, será el escenario donde se jugará el Friburgo – Celta correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 2021, por lo que tiene una vida relativamente corta. En él caben unos 34.700 aficionados y se espera que este jueves haya una buena entrada de cara a este choque en el que el conjunto germano se la juega frente al cuadro vigués.

La UEFA ha designado al árbitro sueco Glenn Nyberg para que dirija la contienda entre el Friburgo y el Celta en esta ida de los cuartos de final de la Europa League. El croata Ivan Bebek será el responsable del VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que sucedan sobre el verde del Europa-Park Stadion para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción dudosa al monitor que estará instalado entre los dos banquillos.