Críticas a Gil Manzano en Ucrania por no pitar un penalti contra Italia que les deja sin Eurocopa

Gil Manzano ha sido objeto de críticas en Ucrania después de no señalar un penalti que les habría acercado a la Eurocopa de 2024 en Alemania. Con el 0-0 Italia se clasificó para el torneo, mientras que los ucranianos deberán luchar por una plaza en la repesca. El cuerpo arbitral y el VAR estaba lleno de colegiados españoles, que no pitaron una pena máxima en el minuto 93.

Zubkov asistió a Mudryk dentro del área. En el balón divido, el extremo del Chelsea fue más rápido, Cristante llegó tarde y le tocó la pierna izquierda con su rodilla derecha. El ucraniano cayó al suelo tras el contacto de manera aparatosa y Gil Manzano, no concedió el penalti ante las grandes protestas de Ucrania.

El VAR, compuesto también por los españoles Martínez Munuera y Del Cerro Grande, no le pidió que revisara la acción y el juego siguió inmediatamente, terminando el partido como empezó para alegría de los italianos. Este resultado clasificó a Italia en la Eurocopa y dejó a Ucrania en una repesca que no gustó nada a su seleccionador, que clamó contra Gil Manzano y el videoarbitraje.

«El VAR es el que decide y no nosotros. El árbitro de campo no fue llamado para verificar lo sucedido. Para mí fue penalti, pero hay un VAR que no consideró oportuno llamar al árbitro», señaló sobre la jugada tras el partido Sergei Rebrov, técnico del combinado nacional de Ucrania.

Italia está de vuelta