El espectacular cambio de look de Garbiñe Muguruza: se tiñe de rubio platino

Garbiñe Muguruza ha decidido dar un giro a su imagen después del US Open. La tenista española, que se encuentra en estos momentos en el número 12 del ranking WTA, ha sorprendido a sus seguidores al teñir su cabello de rubio platino, algo que ha despertado de inmediato los comentarios en las redes sociales, en su mayoría favorables al nuevo look de Garbiñe.

Muguruza no pasa por su mejor momento profesional, confirmado con su derrota en la segunda ronda del US Open ante Muchova, número 202 del mundo. La hispanovenezolana ha perdido muchos puntos en las últimas semanas y el Grand Slam neoyorquino no ha hecho sino recalcar el bajo rendimiento de Garbiñe en los mejores torneos del circuito WTA.