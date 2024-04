Comienza la reválida de Rahm en Augusta: un ‘imposible’ logrado sólo por tres privilegiados

Nervios, responsabilidad, incertidumbre… Eso es lo que seguramente sienta Jon Rahm a las 16:30 horas de este jueves desde el tee del 1 del Augusta National cuando comience la reválida de la chaqueta verde, un ‘imposible’ logrado únicamente por tres leyendas de este deporte: Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods. Y es que el León de Barrica quiere repetir título, o mejor dicho chaqueta, por segundo año consecutivo en un fin de semana donde comparte favoritismo con el número 1 del mundo y campeón en 2022 Scottie Scheffler.

Porque la edición número 88 del Masters de Augusta echa a rodar con Jon Rahm como una de las grandes figuras de la semana. El número 3 del mundo tiene en su mano revalidar la chaqueta, algo que sólo fue conseguido por Jack Nicklaus en 1966, Nick Faldo en 1990 y Tiger Woods en 2002. Del resto de campeones, ninguno logró vencer dos años de manera consecutiva. El golfista español tiene una tarea complicada a la par que ilusionante y para ello deberá batir a importantes figuras como el número 1 del mundo, que también busca su segunda chaqueta.

Pero ser campeón en Augusta te cambia la vida. Y eso es lo que le ha pasado esta semana al bueno de Jon. Una semana llena de compromisos y eventos para muy pocos privilegiados. Y este año, por ser el vigente campeón, le tocó elaborar el menú de la cena de campeones que se celebra el martes. Tapas y pintxos de jamón y lomo ibéricos, chistorra con patata, Idiázabal con trufa negra, lentejas estofadas, tortilla de patatas y croqueta de pollo fue el manjar que disfrutaron los allí presentes. Además, de una ensalada de txangurro.

«Comería este menú todos los días de mi vida», reconoció Chema Olazábal. «Saborear comida española en este entorno es una experiencia inigualable», añadió Sergio García, campeón en 2017 y que viene de hacer un segundo puesto la pasada semana en Miami en el torneo saudí. La experiencia de dar de cenar a un exclusivo elenco de campeones en Augusta fue una experiencia gratificante para Rahm, a la vez que ilusionante y llena de responsabilidad. Una noche donde compartió mantel con grandes leyendas de este deporte en los prolegómenos de la semana más importante del año.

La preparación de Rahm para este Masters de Augusta ha ido cambiando año a año. No existe la fórmula perfecta que dicta cómo y qué hacer antes de llegar al segundo fin de semana de abril. Unos son más partidarios de descansar y llegar en plenas condiciones físicas y mentales. Otros prefieren prepararse jugando a pocos días del comienzo.

Rahm llega a Augusta «mejor que el año pasado»

El mundo del golf dio un giro de 180 grados hace pocos meses cuando Rahm decidió abandonar el PGA Tour y unirse a la liga saudí. La de los petrodólares. El conocido LIV Golf. Por ello, el golfista vasco, al igual que otros 13 golfistas que también estarán este fin de semana, se vio obligado a cumplir el calendario y las exigencias de los saudíes y jugar el torneo de Miami celebrado en Doral. Por lo tanto, Jon llega sin descansar, pero en plena forma, incluso mejor que el año pasado.

«Si tengo que basarme en como me siento hoy mismo, diría que físicamente estoy mejor que el año pasado. Pero una vez que empieza la competición eso no importa. Hay que salir y hacer lo que hay que hacer y yo me siento fresco y preparado para ello», comenta el español. «Ha habido años que he jugado antes y me ha ido bien y otros que ha sucedido lo contrario. No creo que a mí me influya tanto como el hecho de llegar en buena forma o no», añadió el vizcaíno.