Colas en Decathlon por el reloj con GPS Garmin favorito de los senderistas: han tirado el precio y es una oportunidad única

Las tiendas de Decathlon están viviendo estos días una escena poco habitual. Hablamos gente haciendo colas y preguntando directamente por el mismo reloj nada más entrar. El motivo no es otro que la fuerte bajada de precio de un modelo muy conocido entre los aficionados a la montaña y el running, el Garmin Forerunner 965, que con este descuento se ha convertido en un auténtico reclamo.

La clave está en el precio. Este reloj, que normalmente se mueve en cifras cercanas a los 650 euros, ahora se puede comprar en Decathlon por 456,99 euros, lo que ha hecho que mucha gente que lo tenía en su lista se lance a por él sin pensarlo demasiado. La sensación es clara, pues no es un chollo que se vea todos los días en un modelo de este nivel, y eso se ha notado rápido en la afluencia a tiendas y en el interés a través de la tienda online de la cadena francesa.

Y es que no hablamos de un reloj cualquiera. El Forerunner 965 es uno de esos dispositivos pensados para aquellos que salen al monte con frecuencia o entrenan en serio. Tiene GPS muy preciso, mapas a color que puedes consultar directamente desde la muñeca y una batería que aguanta varios días sin problema, incluso dándole bastante uso. Todo eso lo convierte en un compañero bastante fiable tanto para rutas largas como para entrenamientos exigentes.

El Garmin de oferta en Decathlon

Otro detalle que está convenciendo a muchos es su pantalla AMOLED, mucho más vistosa que la de generaciones anteriores. Se ve mejor en exteriores y hace que todo sea más claro, desde los mapas hasta los datos del entrenamiento. Puede parecer un detalle menor, pero en la práctica marca bastante la diferencia cuando estás en plena ruta o corriendo y necesitas mirar rápido la información.

Además suma detalles como mapas a color integrados, GPS multibanda mucho más preciso y métricas de entrenamiento bastante más completas que las que ofrecen modelos más básicos o incluso relojes de otras marcas en el mismo rango de precio. Frente a alternativas como modelos más sencillos de la propia Garmin o marcas como Amazfit o Suunto, la diferencia está sobre todo en el nivel de detalle de los datos y en la navegación con mapas, que aquí es mucho más completa. En cualquier caso, sigue siendo un reloj más pensado para entrenar o ir a la montaña que para un uso casual.

Hablamos de un reloj que sigue apareciendo como uno de los más recomendables para corredores y deportistas exigentes, sobre todo por su precisión y autonomía. Por eso, ahora que baja de precio, la reacción es inmediata y muchos lo ven como el momento perfecto para dar el salto a algo más serio sin pagar lo de siempre. Lo que está ocurriendo en Decathlon es el resultado de una combinación bastante clara: un producto de una marca muy bien valorada, pensado para los que realmente le sacan partido, y una rebaja poco habitual. Esa mezcla ha sido suficiente para que el Garmin Forerunner 965 esté generando colas, urgencia y la sensación de que estamos ante una oportunidad que no va a durar demasiado.