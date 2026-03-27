Colas en Carrefour por la bicicleta eléctrica rebajada a la mitad: motor de 36 v, pantalla LED y autonomía de 45 km

La movilidad urbana tiene un nuevo objeto de deseo, y no es para menos. La bicicleta eléctrica plegable Evercross EK5S se está consolidando como una de las opciones más completas y llamativas del momento en Carrefour, gracias a una combinación que engancha a primera vista: potencia, diseño y comodidad en un solo modelo.

Disponible en Carrefour, con una reducción en su precio base muy tentadora, ha pasado de los 869,99 a los 499,99 euros. Esta bicicleta no es una más. Es una de esas que hacen plantearte seriamente dejar el coche aparcado. Su motor de 350 W ofrece una conducción ágil y fluida, perfecta para moverte por la ciudad sin esfuerzo, mientras que su batería de 36 V y 13 Ah permite recorrer entre 25 y 45 kilómetros con una sola carga. En otras palabras: autonomía de sobra para el día a día. En caso de necesitar más, se carga completamente en un plazo máximo de cuatro a cinco horas.

Pero si hay algo que realmente marca la diferencia, es su formato plegable. En segundos, la Evercross EK5S se convierte en un modelo compacto que puedes guardar prácticamente en cualquier sitio. Esto no solo es práctico, es un auténtico cambio de juego para quienes viven en pisos pequeños o necesitan combinar la bici con otros medios de transporte.

Carrefour lo está rompiendo con las bicicletas

El diseño también juega en otra liga. Moderna, elegante y pensada para la ciudad, incorpora una pantalla LCD desde la que puedes controlar todos los datos clave del recorrido. A esto se suman detalles que elevan la experiencia: frenos de disco para una mayor seguridad, luces LED para circular con tranquilidad y una estructura resistente que soporta hasta 120 kilos.

No es solo una bicicleta, es una forma distinta de moverse. Más rápida que caminar, más económica que el coche y mucho más flexible que el transporte público. La Evercross EK5S representa esa libertad que cada vez más gente busca en su rutina diaria. En un mercado lleno de opciones, este modelo destaca con fuerza. No solo cumple, sino que sorprende. Y eso es precisamente lo que la convierte en una auténtica referencia para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica con estilo y sin complicaciones.