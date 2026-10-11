Bombazo en Brasil: ¡Seedorf volverá a entrenar siete años después!

Clarence Seedorf vuelve a los banquillos. El icono del fútbol neerlandés, ex de Real Madrid y Milán, entre otros, será entrenador siete años después. Lo hará en Brasil, en un club de la talla de Corinthians, tal y como se anunció el pasado domingo 11 de octubre.

Clarence firma por lo que resta de temporada y la siguiente, hasta diciembre de 2027, aprovechando la destitución de Fernando Diniz, quien estaba hasta ahora al mando. Más de un lustro después, tendrá una difícil tarea en uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano.

El exfutbolista de 50 años, que colgó las botas en 2014 en Botafogo, comenzó a entrenar al equipo rossonero, escudo fundamental en su larga y exitosa trayectoria. Como jugador, ganó la Champions League de 2007 y de 2003 con ellos, además de una con el Real Madrid (1998) y otra con el Ajax (1995).

En febrero de 2018 llegó a La Coruña para tratar de revertir la situación del equipo gallego, pero en agosto de ese mismo año, y tras el descenso del Deportivo, se convirtió en seleccionador de Camerún hasta 2019, periplo que fue su último como entrenador hasta el momento.

Corinthians atraviesa una ‘crisis’

Corinthians atraviesa una irregular situación financiera, meses después de levantar la Copa do Brasil y la Supercopa, con impagos a jugadores y clubes. Además, en el plano deportivo, se encuentran en el puesto 16.º de la liga brasileña y eliminados en fase temprana de la Libertadores.

Un mito del fútbol como Clarence Seedorf llega para poner orden en uno de los equipos más laureados de Sudamérica. Con estrellas como Memphis Depay y Jesse Lingard en su plantilla, el neerlandés de origen surinamés se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su carrera.

El siete veces ganador de la Serie A de Brasil y campeón de la Libertadores en 2012 espera ‘reflotar’ la situación con un experimentado Seedorf que llega para redimirse y dejar atrás sus malas actuaciones en los banquillos. No ha tenido aún la oportunidad de conseguir títulos como entrenador.

Mirando el plano estadístico, el equipo que más ha entrenado ha sido AC Milán, conjunto donde es leyenda, y solo llegó a 22 encuentros. Es su máximo, dado que en Shenzhen solo tuvo 14 y en el Deportivo de la Coruña tan solo llegó a 16, con ocho derrotas incluidas.

En el combinado camerunés, entrenó en siete partidos con solo dos victorias. A sus 50 años, quiere relanzar su carrera como entrenador llevando a lo más alto a uno de los clubes históricos de Sudamérica.