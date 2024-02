Berrettini rompe con Melissa Satta, la ex WAG del Barça que lo hacía «diez veces al día»

La vuelta de Berrettini a las pistas está cada vez más cerca. Han sido meses duros para el tenista italiano a causa de las lesiones, pero por fin empieza a ver la luz al final del túnel. Un Berrettini que aprovechó una charla con varios periodistas hace unos días para aclarar que en este momento no tiene pareja, ya que su relación la presentadora de televisión Melissa Satta ha llegado a su fin.

«Ya no estamos juntos. Esperaba esta pregunta. Lo que puedo decir es que tuvimos una relación hermosa e intensa, nos respetamos mucho el uno al otro. No iré más allá de esto, no me gusta demasiado compartir mi vida privada. No ha ocurrido nada especial. Tengo que agradecerle este período vivido juntos muy intensamente, a pesar de todas las dificultades», comentaba con naturalidad el deportista sobre un romance que ha dado mucho que hablar desde que comenzaran a salir.

Hace unos meses, el tenista italiano mostró su enfado por las acusaciones contra su novia, Melissa Satta, de dañar su carrera y defendía su relación con la influencer, ex de Kevin Prince Boateng diez años mayor que él. Berrettini, harto de comentarios, levantó la voz: «No puedo concebir cómo una relación puede permitir que no hagas tu trabajo, pero la gente habla. Vivimos en la era de las redes sociales, donde todo el mundo puede decir cualquier cosa, y me parece que se ha perdido la educación general. Al final, sin embargo, estoy feliz, esto es lo que importa. Pagué el precio de esta rutina», dijo el deportista en una de sus intervenciones durante el Masters 1000 de Montecarlo.

Matteo Berrettini, de 27 años, no pudo resistirse a los encantos de la explosiva modelo, que pese a ser diez años mayor que él conquistó al joven tenista romano. Una Melissa Satta que fue noticia en 2012 por unas declaraciones que trajeron cola y que todavía hoy en día son recordadas. La italiana desveló que mantenía relaciones sexuales con Boateng «unas diez veces al día», añadiendo que el sexo era una de las causas por las que el atacante se lesionaba tanto.

La relación ya ha llegado a su fin, como el propio Matteo ha confirmado, y el tenista está centrado en su regreso tras mucho tiempo sin jugar: «Han sido meses complicados, meses en los que no pude hacer lo que más amo, que es jugar tenis. Mi regreso a las pistas será en breve. Estoy entrenándome muy bien y estoy bien. Me tomé el tiempo que necesitaba para volver a mi mejor nivel. Me estoy concentrando, quizás más que nunca en mi carrera, en volver, divertirme y hacer que los que me siguen se diviertan. No estaré en Indian Wells, el plan es jugar el Challenger de Phoenix y luego el Masters 1.000 de Miami».