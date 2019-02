Samuel Umtiti regresa a Lyon para enfrentarse al equipo en el que se formó desde los 8 años hasta que se marchó al Barcelona en 2016, con 22 años

Samuel Umtiti se ha recuperado a tiempo para volver a casa. El central francés se lesionó el pasado 28 de septiembre, día en el que el Barcelona informó de que no se había entrenado por “unas molestias en la rodilla izquierda” en la sesión previa al partido de Liga contra el Athletic. Estuve dos meses fuera, regresó para el choque de Liga contra el Atlético y se resintió de las molestias. Desde entonces no ha vuelto a jugar un partido.

Por suerte para él el pasado domingo recibió el alta médica y está listo para enfrentarse a su antiguo equipo, el Olympique de Lyon. Umtiti ingresó en las categorías inferiores del club galo en 2002, cuando tenía ocho años. Al principio comenzó como delantero, luego pasó a centrocampista y finalmente terminó jugando de central –posición que ocupa actualmente–.

En el año 2011 realiza la pretemporada con el primer equipo por primera vez pero no sería hasta el 8 de enero de 2012 cuando, con 19 años, hace su debut como profesional con la primera plantilla. Fue en el duelo de la Copa de Francia ante AS Duchère, jugó los 90 minutos y el Lyon se impuso por 3-1. Dos meses después, el 28 de marzo de 2012 firma su contrato como jugador del primer equipo a todos los efectos.

Desde entonces el ahora jugador del Barcelona disputó un total de 131 partidos de Liga, anotando tres goles entre 2012 y 2016, antes de marcharse al conjunto azulgrana en verano de 2016 por 25 millones de euros. Llegaba al Barça como otro intento del club por encontrar al sustituto de Puyol tras los fracasos de Chigrinskiy y Vermaelen.

El francés se ha terminado convirtiendo en un pilar fundamental en el esquema de Valverde, el acompañante perfecto para Gerard Piqué. Este año la lesión en la rodilla le ha impedido jugar la primera parte de la temporada, pero ha llegado a tiempo para enfrentarse a su ex equipo. Será un partido bastante especial para el jugador azulgrana, aunque al regresar de una lesión tan larga es posible que el técnico no apueste por él de inicio por lo que podría no tener minutos en su vuelta a casa.