El Barcelona le hace un siete al Levante para llevarse la Supercopa

El Barcelona ha demostrado en la Supercopa femenina que no es que no tenga rival, sino que pasa por encima de quien se le ponga por delante con una facilidad pasmosa y, ahora, le tocó al Levante. En la final de la competición arrasaron a las valencianas, a las que le hicieron siete goles, para proclamarse campeonas por cuarta vez en su historia, tercera consecutiva. 7-0 acabó el encuentro en Butarque, donde se ha disputado la final a cuatro. Si ya fueron muy superiores al Real Madrid en las semifinales, ganando 4-0, lo que pasó en la final fue abusivo.

Como sucediera el pasado miércoles, el partido duró 12 minutos. Exactamente, lo que tardó Salma Paralluelo en batir la portería de Holmgren. Y eso que en los primeros minutos tuvo una clarísima el Levante para tomar la delantera en el marcador. De hecho, la salvó bajo palos Engen. A partir del tanto de la internacional española, llegó el recital, que llevó al Barça a hacer una manita antes de pasar por vestuarios.

Entre Hansen, Ona, Salma y Aitana destrozaron al cuadro granota, al que dejaron sin opciones demasiado pronto. El Barça resolvió el partido en apenas 25 minutos, puesto que en ese tiempo, habían logrado ya sentenciar el duelo con un 3-0. Lejos de dar un paso atrás, incrementaron el ritmo en busca de una goleada histórica, que finalmente lograron.

Hansen rompió a la defensa levantinista con una conducción letal, que acabó en un pase de la muerte para Salma, que hizo el primero. La noruega apareció minutos después de nuevo, para fusilar la portería de Holmgren con un potente chut ajustado al palo corto. Dos minutos después, Salma cazaba un rechace tras un balón al palo de Aitana para darle el gol a Ona Batlle.

Hansen y Aitana destrozan al Levante

No había más historia ya, después de un 3-0 en 26 minutos, aunque el Barça quería más. De nuevo Hansen, que está a un nivel espectacular, condujo una contra para regalarle un balón perfecto a Aitana. En lugar de disparar, la Balón de Oro devolvió sutilmente la bola para que la nórdica marcara a placer. En el descuento de la primera parte, Ona le devolvía la asistencia a Salma, que firmaba su doblete.

Tras el descanso, habría más. Aitana volvía a asistir a Hansen, esta vez con un pase de espuela que la extremo no desaprovechaba. La mejor jugadora del mundo, que había intervenido en dos de los goles culés, estampó también su firma en el luminoso. De nuevo Ona, en una contra, conectaba con Aitana, que no perdonaba y ponía el definitivo 7-0. Aún con media hora por delante, parecía que el Barcelona sí que levantaba el pie del acelerador y no hacía más sangre.

Las de Giraldez suman con esta Supercopa el primer título de la temporada. Y lanzan un mensaje contundente: son prácticamente imbatibles. Esta temporada apuntan a los cuatro títulos por los que compiten, algo que nadie ha conseguido. Y lo que está claro es que son claramente favoritas para llevárselos todos. Por el momento, esta temporada, no ha habido un equipo capaz de superarlas.