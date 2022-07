El Atlético vuelve con todo el trabajo por hacer

Vuelve el Atlético de Madrid al trabajo este domingo y lo hace con muchas tareas pendientes. Simeone se va a encontrar con una nómina de jugadores que diferirá bastante de la que dispondrá cuando el uno de septiembre se cierre el mercado de fichajes, pero por el momento no hay alternativas. El belga Witsel y el brasileño Lino son de momento las únicas novedades en una plantilla descompensada en la que deben producirse salidas importantes.

Pese a que la postura oficial rojiblanca sea otra, lo cierto es que lo que quiere el club es traspasar a Saúl Ñíguez y Álvaro Morata, no tan sólo por el dinero que obtendrá a cambio, sino sobre todo para deshacerse de dos de los salarios más altos del equipo, en ambos casos sobre los siete millones de euros netos anuales. Morata y Saúl provocan un desequilibrio presupuestario que el Atlético no se puede permitir teniendo en cuenta además que no estamos hablando de dos futbolistas que inicialmente cuenten como titulares.

Quedan casi dos meses hasta que se cierre el mercado y la idea es que tanto el alicantino como el madrileño acaben marchándose. Morata tiene más pretendientes que Saúl, pero en principio el delantero apunta de vuelta a la Juventus -pese a la «despedida» oficial que le brindó el club bianconero- y no hay que descartar que el centrocampista forme parte de la operación de fichaje de Carlos Soler junto al canterano Riquelme, aunque queda mucho por discutir todavía.

El cartelito de «transferible» no sólo pende sobre la cabeza de Saúl y Morata, sino también sobre otros jugadores de la plantilla como Lodi o Lemar porque es prioritario obtener dinero este verano. Incluso podría haber sorpresas con futbolistas como De Paul o Carrasco, aunque en el caso del belga Simeone ha dado órdenes estrictas al club de que se le renueve mejorándole el contrato. Veremos si están a tiempo o si el extremo acaba seducido por una Premier que le acogería con los brazos abiertos.

Pero la lista de bajas no sólo se reduce a los transferibles. Con Arias y Vitolo ya ni se cuenta, hasta el punto de que no están citados para comenzar la pretemporada, mientras que queda por decidir el futuro de jugadores como Camello, Riquelme, Manu Sánchez o el portero croata Grbic, que podrían salir cedidos. Igual destino podrían correr Javi Serrano, Nehuén Pérez, Carlos Martín, Borja Garcés, Marcos Paulo o Germán Valera en función de cómo transcurra la pretemporada.

En cuanto a las caras nuevas, de momento sólo hay dos confirmadas, la del centrocampista belga Axel Witsel, que está llamado a tener un gran protagonismo en el equipo si mantiene el nivel que ha demostrado en el Borussia Dortmund, y la del extremo brasileño Samuel Lino, revelación del año en Portugal y que llega con una carta de presentación excelente. Ojo a Lino porque parece un copycat de Carrasco, pero con más gol que el belga. De él dependerá convencer a Simeone en la pretemporada, pero hay muchas esperanzas depositadas en este jugador.

Para el entrenador ésta será también una pretemporada especial ya que al no haber habido competiciones durante el verano podrá comenzar a trabajar con todos los futbolistas, algo poco habitual en los clubes grandes. Sin embargo él es el primero que sabe que el Atlético que se vestirá hoy de corto tendrá poco que ver con el definitivo porque queda mucho por hacer. Se viene un verano movido. Pero movido de verdad.