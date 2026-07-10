Así es Robin Le Normand: su edad, nacionalidad, por qué juega con España, quién es su pareja y su familia

Robin Le Normand se ha consolidado como uno de los centrales más fiables del fútbol español. El defensa del Atlético de Madrid y de la selección española destaca por su contundencia, buen juego aéreo y capacidad para sacar el balón desde atrás. Tras nacionalizarse español en 2023 y conquistar la Eurocopa 2024, el central franco-español se ha convertido en uno de los referentes defensivos del combinado nacional.

Cuántos años tiene Le Normand, de dónde es y cuál es su nombre completo

Robin Aime Robert Le Normand nació el 11 de noviembre de 1996 en Pabu, Bretaña (Francia), por lo que actualmente tiene 29 años. El central llegó a la Real Sociedad en 2016 para incorporarse al filial y, tras consolidarse en el primer equipo, fichó por el Atlético de Madrid en 2024. Después de obtener la nacionalidad española, debutó con la selección absoluta y se convirtió en uno de los habituales de Luis de la Fuente.

Cuánto mide Robin Le Normand

Robin Le Normand mide 1,87 metros. Su envergadura, potencia física y buen juego aéreo le convierten en uno de los centrales más sólidos de LaLiga, además de destacar por su capacidad para anticiparse y sacar el balón jugado desde la defensa.

Todos los equipos de Robin Le Normand

Le Normand, en su impecable trayectoria en el fútbol profesional, ha sido parte hasta el momento de cuatro equipos. Sus primeros pasos los dio en el Stade Brest U19, en la temporada 2013-2014. Ese mismo verano pasó a ser parte del Brest B hasta, que tres temporadas después, la Real Sociedad le echó el lazo para incorporarlo a su primera plantilla. Tras consolidarse durante varias temporadas en la Real Sociedad, el Atlético de Madrid pagó para hacerse con los servicios de Robin una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

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Por qué Le Normand juega con España

Tal y como hemos destacado líneas atrás, Le Normand, al igual que sucedió con Laporte, esperó una llamada de la selección francesa que nunca llegó. Tras el interés de España para convocarlo, y tras la negativa en varias ocasiones de Descahmps para hacerlo debutar oficialmente con la absoluta de Francia, en febrero del 2023 se iniciaron los trámites para convertirse en español. En un primer momento, la situación era complicada, pues debía cumplir con el requisito de permanecer al menos una década en España para realizar el trámite. No lo cumplía, pero lo logró gracias a una carta de naturaleza. Una vez solucionado el tema, Le Normand debutaría con la selección española meses más tarde, concretamente en junio del 2023, y hasta entonces ha sumado un total de 27 partidos.

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Quién es la novia de Le Normand: familia, padres y hermano

Robin Le Normand es hijo de Philipe y Corinne Le Normand. Ambos protagonistas son de origen francés, al igual que su hijo, pero le apoyaron en todo momento para nacionalizarse español tras la negativa del seleccionador francés para convocarlo. Por otro lado, su hermano Théo, que nació el pasado año 2000, también se dedica al mundo del fútbol y actualmente forma parte de la primera plantilla del Andorra, tras pasar por equipos como el Teruel. Y, además, tiene una hermana llamada Nora, que se mantiene lejos de los focos y el mundo del fútbol.

En cuanto a su vida amorosa, posee una relación desde el pasado año 2025 con Cassandra Cano, modelo e influencer con la que en más de una ocasión se han visto en público, como, por ejemplo, en los Premios Laureus de Madrid. Curiosamente, y antes de iniciar su relación actual, hubo ciertos rumores de que Le Normand tenía una posible relación con Sira Martínez, hija del entrenador del PSG Luis Enrique, pero estos no fueron confirmados oficialmente.

El palmarés de Robin Le Normand

Robin Le Normand conquistó la Eurocopa 2024 con la selección española, formando parte del once titular durante buena parte del torneo. A nivel de clubes también levantó la Copa del Rey 2019-20 con la Real Sociedad, disputada en 2021, uno de los títulos más importantes de la historia reciente del conjunto donostiarra.