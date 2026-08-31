Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Rayo Vallecano

El Barcelona no falló ante el Rayo Vallecano en el partido de la jornada 3 de la Liga y se llevó la victoria por 5-2. Tenían que ganar por, al menos, dos goles de diferencia para ser líderes y lo hicieron. La diana de Raphinha en el 71 permitía a los de Flick conseguir esa ventaja de dos tantos para acabar la jornada en la primera posición de la clasificación de la Liga por los goles a favor. Por si acaso, Lamine puso el 5-2 definitivo en el 90.

Los azulgranas se rehicieron del gol inicial del Rayo para acabar sumando los tres puntos. Sergio Camello adelantaba a los vallecanos a los 12 minutos de partido y silenciaba el Camp Nou. Pero la alegría le duró muy poco a los pupilos de Beñat San José. En dos minutos el Barcelona le dio la vuelta al encuentro con goles de Raphinha y Lamine Yamal en los minutos 19 y 21 respectivamente.

Se ponían por delante los locales con dos zarpazos de sus estrellas y al Rayo le tocaba remar en uno de los estadios más difíciles de la Liga. Pero los madrileños no le perdieron la cara al choque en ningún momento. Koundé hacía el 3-1 antes del descanso, pero el gol no subía al marcador por fuera de juego del francés. El 2-1 era el resultado al término de los primeros 45 minutos.

Al poco de empezar la segunda parte llegaba el 3-1, obra de Lejeune en propia puerta. Gordón puso un pase atrás que despejó el central hacia su propia portería. Se complicaba más aún para el Rayo. Pero entonces volvió a aparecer Camello para recortar distancias apenas ocho minutos después y dar esperanzas al conjunto vallecano.

Raphinha acabó con todas las esperanzas de los visitantes anotando el 4-2 en el 71. Cuando parecía que ese sería el resultado definitivo, llegó el segundo gol de Lamine Yamal en el partido para redondear la victoria. El internacional español golpeó con el interior desde la frontal, al más puro estilo Messi, para hacer el 5-2 definitivo.

Así está la clasificación de la Liga