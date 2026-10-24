Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Atlético ante el Deportivo antes del Clásico

La Liga en un puño… a la espera del Clásico. El Atlético de Madrid cumple y se mantiene a la estela del Barcelona en la clasificación de la Liga, a la espera de lo que suceda el domingo en el Camp Nou. Un triunfo de los de Simeone por la mínima, con gol de Julián Álvarez nada más empezar la segunda mitad. El delantero argentino se reconcilió con el Metropolitano y mantiene vivo el sueño del conjunto rojiblanco, que puede crecer si, paradójicamente, su máximo rival, el Real Madrid, saca algo positivo de ese duelo contra el líder.

Clasificación de la Liga