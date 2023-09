Puede salir cedido a la liga de Qatar Arnau Tenas, víctima de un gato por liebre en el PSG

Arnau Tenas podría salir cedido del PSG esta semana pese a firmar este verano como agente libre tras no salir del equipo Keylor Navas

Arnau Tenas fue uno de los 13 jugadores que fichó el PSG esta temporada, uno por los que no tuvo que desembolsar nada para contratarlo ya que llegó con la carta de libertad bajo el brazo. Era un petición de Luis Enrique, además de una gran oportunidad de mercado. El técnico asturiano demandaba un portero que supiera jugar con maestría con los pies y el catalán proviene de La Masía, donde eso es una condición. Pero poco meses después de su fichaje, con la temporada recién empezada, el portero puede estar más fuera que dentro del club.

El meta titular del PSG en estos primeros compases de la campaña 23/24 está siendo Gianluigi Donnarumma, que no corre peligro en su rol pese a encajar tres goles en las cuatro primeras jornadas ligueras. Arnau Tenas llegó con la idea de cumplir con un rol secundario pero con opciones de disputar la titularidad al italiano, lo que no se tuvo en cuenta, ni entraba en los planes del PSG, era que el regreso de Keylor Navas tras su cesión al Nottingham Forest se alargaría. El costarricense no ha encontrado una salida y eso compromete enormemente la posición de Tenas.

Arnau Tenas se ha encontrado a su llegada a París dos muros, los de Donnarumma y Navas, pese a que inicialmente se le aseguró un rol secundario y la posibilidad de pelear si convencía y daba rendimiento en los entrenamientos. Pero la continuidad de Navas tras un mercado sin opciones claras, puede llevar a tomar una decisión drástica y sorprendente con el ex canterano del Barça, que podría hacer las maletas antes de tiempo.

Y es que desde Francia se especula que ante la no salida de Navas y la presencia de tres porteros que demandan minutos a Luis Enrique, el PSG podría optar por dar salida a Tenas… a la liga de Qatar. El mercado en la competición qatarí se extiende aún una semana más y esa ventana sigue abierta para los movimientos de salida. El catalán, sin opciones aparentes cono el italiano y el costarricense en plantilla, podría ser empujado a algún club de Qatar, donde las relaciones son más que positivas con el PSG, evidentemente.

Así, en estos momentos, Arnau Tenas tiene la pelota sobre su tejado: tomar la decisión de pelear igualmente los minutos ante Donnarumma y Navas, o bien tomar la vía fácil y cómoda también para el PSG, que es dejar ir cedido al joven portero catalán para que siga sumando minutos en Qatar mientras se solucionan las cosas en París. Las intenciones del catalán son claras, firmó para triunfar en el PSG y su idea es la de continuar pese a este contratiempo con el que no contaba. Otro cantar muy distinto sería en enero, con tiempo suficiente para tomar una decisión y ver con cuántos minutos cuenta en los tres próximos meses.