La escudería Mercedes ha dominado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin por delante de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Lewis Hamilton ha sido el mejor por delante de su compañero George Russell y cerca, muy cerca, el Aston Martin del piloto asturiano. Además, Max Verstappen no ha pasado del sexto puesto y ha abierto una pequeña puerta para la esperanza de todos sus rivales.

Empezó la Fórmula 1 y se pusieron las primeras cartas sobre la mesa, aunque habrá que ver cuántos faroles se han guardado las escuderías, sobre todo una: Red Bull. El sexto puesto de Verstappen y el décimo de Sergio Pérez dejan al equipo muy lejos de su dominio habitual y provocan una sonrisa de ilusión entre los aficionados, sometidos a una inmisericorde dictadura durante casi todo el año pasado.

Hamilton paró el reloj en 1:30.374 y ese fue el mejor registro de todo el día, rodando ya de noche y con tiempos mucho más reales respecto a lo que se espera durante el resto del fin de semana. La semana pasada, Carlos Sainz logró un tiempo incluso más ajustado durante la pretemporada en este mismo circuito (1:29.921) y esa es la principal demostración de que este viernes todavía pueden verse unas cuantas sorpresa.

FP2 CLASSIFICATION @MercedesAMGF1 head into qualifying day with their noses in front 👏#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/iCTowhVAu2

— Formula 1 (@F1) February 29, 2024