Alcaraz claudica en la lucha por el número uno: «No tengo opciones»

Carlos Alcaraz se encuentra en un bache de juego, confianza y resultados que tuvo su confirmación oficial en su debut en el Masters 1000 de París-Bercy. A pesar de que el tenista español tenía altas expectativas puestas en este torneo, en el que buscaba el título, su derrota ante Roman Safiullin en el partido de debut le aporta un baño de realidad cuya primera consecuencia es la claudicación de Alcaraz en la lucha por el número uno del ranking ATP.

Alcaraz cedió ante el número 45 del ranking ATP en dos sets que construyeron un partido para olvidar, de cara al bando del jugador de El Palmar. Minutos después de su dura derrota, Carlos compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, donde dejó patente el malestar consigo mismo después de un tropiezo a todas luces inesperado, por mucho que su estado físico, tras arrastrar molestias en semanas anteriores, no fuera el óptimo.

El jugador español no tuvo más remedio que cambiar su discurso, siempre ambicioso y optimista, para pasar a claudicar en la lucha por el número uno del ranking ATP. «Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número uno al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero», dejó claro Alcaraz, quien aún mantiene opciones, aunque escasas y totalmente dependientes de los resultados de Novak Djokovic.

La derrota de Alcaraz fue asumida al 100% por el tenista murciano, que declaró no verse sorprendido por el buen juego de Roman Safiullin, al que tenía ‘fichado’. «No me ha sorprendido para nada. Sabía que ha estado jugando a un gran nivel en estos últimos meses, ganando a grandes rivales, alcanzando finales. Sabía que iba a jugar a un alto nivel. No me ha sorprendido para nada», aseguró Carlos.

Los problemas físicos que arrastraba Alcaraz y de los que habló en la previa del duelo, en la que aseguró estar preparado pero no al 100%, no son excusa para él después de la derrota. «Para nada. Simplemente no me he sentido bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar. No me he sentido bien con mi juego. No me he movido bien. En cuanto a los golpes, creo que ha habido una buena calidad. Físicamente, en la parte de movimiento, tengo que mejorar mucho», analizó el número dos del ranking ATP.

Alcaraz, a pensar en las ATP Finals

Cuestionado también por si se ve preparado para su último reto de la temporada, que son las ATP Finals que se disputarán en Turín, Alcaraz también fue más precavido de lo habitual en un jugador con su ambición. «No lo sé. Tengo tiempo antes de las ATP Finals, muchos días para entrenar, para poder alcanzar el nivel al que quiero jugar. Ahora mismo no estoy para hablar sobre ello. Sinceramente, después de la derrota me tengo que tomar algo de tiempo antes de pensar sobre los próximos días. Pero obviamente, tenemos tiempo antes de que empiecen las ATP Finals».

«La temporada ha sido muy, muy larga, probablemente eso afecte mi juego, pero no lo sé. Creo que este torneo –París-Bercy– tiene muchas sorpresas. Quizá sea porque es el final de la temporada, pero hablando sobre mí mismo, no lo sé. Tengo que buscar la manera en el futuro de rendir bien durante esta parte de la temporada», finalizó Alcaraz.