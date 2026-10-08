Ai Tsunoda pasa a la historia del judo español: campeona del mundo en -70 kilos

Ai Tsunoda acaba de entrar en los libros de historia del deporte español. La judoca ha conseguido este jueves su primera medalla de oro en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Bajú, Azeirbayán. La catalana se ha coronado campeona en la categoría de -70 kilos a sus 24 años, por lo que aún tiene mucha carrera por delante para seguir aumentando su palmarés.

Este logro ha estado al alcance de muy pocos en el país. Con esta victoria, se convierte en la tercera mujer española en conseguir un oro mundial, después de Miriam Blasco (1991) e Isabel Fernández (1997). En la categoría masculina lo consiguieron Niko Sherazadishvili por partida doble (2018 y 2021) y Fran Garrigós (2023).

Tsunoda también consiguió el bronce europeo en 2024. En esta ocasión, también ha tenido que enfrentarse a un duro camino para alcanzar la mayor hazaña de su carrera hasta el momento. El inicio ya dejaba ver el resultado final, ya que derrotó a la azeirbayana Sudaba Aghayeva, a la eslovena Nika Koren y a la neerlandesa Sanne van Dijke. De este modo, consiguió el pase a los cuartos de final y asegurarse al menos la repesca.

En los enfrentamientos del cuadro final el nivel subió. La española se midió a la ocho del mundo, la sueca Ingrid Nilsson, a la que se impuso tras realizarle dos waza ari para ir a por las medallas. En las semifinales, venció a la serbia Aleksandra Andric por yuko en un disputado combate decidido en el punto de oro para meterse en la final.

Ai Tsunoda brilló en el punto de oro

La judoca ha dejado claro que no se arruga en los momentos decisivos. En el último enfrentamiento le esperaba la austriaca Michelle Pollers, 13 del ranking mundial. El duelo final también se decidió por detalles y la catalana se llevo el punto de oro por el tercer shido que sufrió su rival. Con este resultado, España suma cuatro metales, un oro, dos platas y un bronce a falta de dos días de competición individual y la del domingo por equipos.