Adidas tiene las zapatillas ‘animal print’ cómodas y bonitas que van a llevar todas las pijas esta primavera

La primavera ya empieza a marcar el paso en el mundo de la moda y hay una tendencia que se perfila con fuerza en el calzado: las zapatillas con estampado animal. Y concretamente hay un modelo de Adidas que está llamando especialmente la atención por combinar un diseño atractivo con la comodidad que se busca para el día a día. No es extraño que ya estén ganando popularidad entre jóvenes que cuidan mucho su estilo y apuestan por looks sencillos pero bien pensados, ese perfil que en redes muchos identifican como pijas.

Hablamos de las Adidas Samba OG, unas deportivas que arrasan entre las mujeres por cómo reinterpretan el clásico animal print. Lejos de estampados demasiado llamativos, Adidas apuesta por tonos más suaves y fáciles de llevar, lo que hace que encajen sin problema en distintos conjuntos. Se pueden combinar con vaqueros, americanas, vestidos o incluso ropa más deportiva, lo que las convierte en una opción muy recurrente para el día a día sin perder ese toque especial que marca la diferencia.

A esto se suma la comodidad, un factor que cada vez pesa más a la hora de elegir calzado. La marca alemana lleva años centrada en mejorar la experiencia de uso y estas zapatillas siguen esa línea: son ligeras, cómodas y están pensadas para aguantar el ritmo de jornadas largas. Ya no se trata solo de ir a la moda, sino de poder mantener ese estilo durante todo el día sin que resulte incómodo.

Las Adidas Samba OG que llevan las pijas

Las redes sociales también están jugando un papel clave en su éxito. En plataformas como Instagram o TikTok, cada vez es más habitual ver este tipo de zapatillas en estilismos que mezclan prendas clásicas con otras más actuales. Esa exposición constante hace que el modelo gane fuerza rápidamente y se convierta en una referencia para las que buscan inspiración a la hora de vestir.

El regreso del animal print tampoco es casual. Este tipo de estampado vuelve cada cierto tiempo, adaptándose a lo que pide cada momento. En esta ocasión, lo hace de una forma más discreta, lejos de excesos, y encajando con una tendencia más relajada y natural. Adidas ha sabido aprovechar ese giro para lanzar estas Samba, que conectan con lo que se lleva ahora y cuestan 130 euros en la tienda online oficial de la firma. Todo apunta a que estas zapatillas serán uno de los modelos más vistos en la calle durante los próximos meses. Tienen ese equilibrio entre diseño cuidado y comodidad que muchas buscan, y encajan bien en distintos estilos sin complicarse demasiado.

Una apuesta clara para renovar el armario de primavera con algo que, sin ser exagerado, no pasa desapercibido y un éxito que no se puede entender sin mencionar el fenómeno de las Adidas Samba, que en los últimos años han pasado de ser una zapatilla clásica a convertirse en un auténtico icono de estilo. Diseñadas originalmente en 1949 para el fútbol, han logrado mantenerse vigentes durante décadas y especialmente desde 2022 han vivido un nuevo auge. Su estética sencilla y ese aire retro han encajado perfectamente con las tendencias actuales, hasta el punto de convertirse en una de las zapatillas más vistas en la calle y en redes.