Ya es oficial la fecha del cambio de hora: este es el día para el nuevo horario de invierno en España y el BOE lo ha confirmado

El cambio al horario de invierno ya tiene fecha oficial en España. El domingo 25 de octubre de 2026 los relojes volverán a retrasarse una hora, tal y como establece el calendario publicado en el BOE. A las 03:00 horas de la madrugada, habrá que retrasar una hora el reloj para que vuelvan a ser las 02:00, lo que permitirá dormir una hora más ese día a muchas personas.

En las Islas Canarias, el cambio se aplicará una hora antes: a las 2:00 volverá a ser la 1:00. Aun así, este reajuste podría afectar durante varios días al descanso, a los horarios laborales, a las rutinas escolares y a la sensación de luz disponible por la tarde. Los móviles, ordenadores y relojes inteligentes se suelen actualizar de forma automática si tienen activada la hora por red. En coches y dispositivos antiguos, el cambio puede ser manual.

Este cambio está contemplado en el calendario concreto que se hace cada 5 años para los cambios de hora. Hasta el momento, es el último calendario quinquenal aprobado hasta la fecha, aunque esto no significa que esto desaparezca a partir del año que viene. El proceso de debate en la Unión Europea sigue abierto y son ellos los que deben fijar la política común sobre la hora estacional.

Debate sobre su eliminación

El debate de su eliminación lleva años abierto en la Unión Europea, pero todavía no tiene una decisión definitiva. En 2018, la Comisión Europea propuso eliminar el cambio tras una consulta pública donde el 84% de los ciudadanos votó a favor de suprimirlo. Sin embargo, el tema sigue congelado por la falta de acuerdo de los países a la hora de escoger el horario a adoptar de forma permanente.

Los defensores de su eliminación señalan que esta práctica genera alteraciones del sueño, problemas de salud y muchos informes apuntan a que el ahorro energético es insignificante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció su intención de plantear ante la Unión Europea la supresión de esta modificación estacional a partir de 2026.